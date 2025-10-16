Cauze ale valului de concedieri din IT-ul românesc: Extinderea AI, creșterea costurilor salariale și eliminarea facilităților fiscale / Corina Vasile, ANIS: Modificările fiscale au redus competitivitatea locală într-un moment în care piața globală cere inovație

Valul de concedieri din ultima vreme din industria IT locală are la bază mai multe cauze, printre care reașezarea structurală globală, caracterizată de extinderea AI, ajustarea cererii internaționale, presiunea pe costuri, dar și schimbările de politică fiscală locală, precum eliminarea facilității fiscale pentru angajații din sector, care au redus competitivitatea, a explicat Corina Vasile, Director Executiv la Asociaţia Patronala a Industriei de Software si Servicii (ANIS), pentru TechRider.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Ea a adăugat că firmele se reorganizează pe competențe, investesc în AI/automatizare și reduc rolurile junior, consolidând expertiza. Alți factori negativi sunt reducerea bugetelor clienților și creșterea costurilor operaționale și salariale.

„Vorbim despre o perioadă de reașezare și adaptare structurală. Într-un mediu global marcat de schimbări rapide, de la extinderea utilizării inteligenței artificiale, la ajustarea cererii pe piețele internaționale și presiunea tot mai mare pe costuri, companiile își regândesc modelele de business și prioritățile de investiții”, a spus Corina Vasile.

Pe plan local, potrivit reprezentantei ANIS, schimbările de politică fiscală și economică din ultimii ani au avut un impact vizibil asupra deciziilor de investiții și a dinamicii pieței muncii.

„Eliminarea facilității fiscale pentru angajații din IT s-a dovedit, din perspectiva industriei, o măsură contraproductivă, care a redus competitivitatea companiilor din România într-un moment în care piața globală cere mai multă inovație, retenție de talente și investiții în competențe avansate”, a explicat Vasile. Ea a adăugat că, într-un domeniu extrem de competitiv, predictibilitatea și stabilitatea cadrului fiscal sunt esențiale pentru menținerea atractivității României ca hub tehnologic.

Datele furnizate de ANIS reflectă această dinamică de ajustare: în 2024, sectorul număra aproximativ 196.000 de specialiști, în creștere moderată față de 190.152 în 2023, după o scădere de la peste 200.000 în 2022, influențată de primele modificări fiscale.

Crește interesul pentru angajații cu comptențe avansate și crearea de valoare adăugată

Rezultatele ANIS Sentiment Survey (realizat în perioada iulie-august 2025) arată că firmele se adaptează noilor realități, influențate puternic de AI. Astfel, 62% dintre firme investesc în automatizare, inteligență artificială și eficientizare internă, iar 59% își diversifică portofoliul de produse și servicii.

Unele voci au pus declinul industriei pe seama faptului că în România este creată puțină valoare adăugată și se face în schimb mult outsourcing. Datele organizației arată că firmele fac în acest moment eforturi pentru a dezvolta IP local.

Citește și: Industria românească de IT și-a pierdut profitabilitatea, potrivit unui antreprenor din domeniu. Respectarea termenului de livrare a unui proiect, foarte importantă

Astfel, 36% au reorganizat echipele pe competențe, peste 30% au redus rolurile de tip junior, iar 44% recrutează pentru poziții cu competențe avansate, „semn că, în fața presiunilor din piață, companiile își consolidează nucleul de expertiză și valoarea adăugată”, potrivit directoarei executive a ANIS.

Cercetarea mai arată că 21% dintre companiile locale au introdus roluri noi dedicate tehnologiilor emergente (AI, securitate cibernetică, cloud avansat), iar 18% și-au extins echipele de R&D sau de produs propriu – indicii clare ale unei direcții orientate spre inovație.

În același timp, studiul a relevat că 64% dintre companii indică modificările fiscale și legislative drept principalul factor cu impact negativ asupra evoluției businessului, urmate de reducerea bugetelor clienților (59%) și de creșterea costurilor operaționale și salariale (59%).

„Per ansamblu, sectorul IT se află într-un proces de consolidare, cu accent tot mai mare pe eficiență, specializare și produse cu valoare adăugată mare. Este o etapă de maturizare care va determina capacitatea industriei de a rămâne competitivă și relevantă pe termen lung”, crede Corina Vasile.

Aproape ziua și concedierile în IT-ul românesc

Aproape zilnic apar informații despre noi angajați din sector concediați sau despre planuri de restrângere a activității. De exemplu, compania de tehnologie High Tech Systems & Software, cu peste 300 de angajați în România și afaceri de 118 milioane de lei în 2024, a depus cerere de dizolvare.

Vestea a venit la puțin timp după ce furnizorul de servicii de asigurare a calității (QA) și localizare pentru jocuri video Testronic a confirmat că închide studioul său din București. Compania avea 172 de angajați în România în anul 2024.

Totodată, grupul german ZF, cu activitate în domeniul software auto, a confirmat pentru Economedia restrângerea activității în România și reducerea numărului de angajați.