Taiwanul respinge ideea unui transfer al producției de cipuri în SUA: „Ecosistemul semiconductorilor, un aisberg imposibil de mutat”

Autoritățile taiwaneze resping ferm ideea unui transfer masiv al capacităților de producție de semiconductori către Statele Unite, în pofida presiunilor venite din partea Washingtonului, relatează AFP, citat de Agerpres.

Vicepremierul Taiwanului și negociatorul-șef în relația cu SUA pe tema tarifelor comerciale susține că mutarea a 40% sau chiar 50% din producția de cipuri este nerealistă, invocând complexitatea ecosistemului industrial dezvoltat pe insulă de-a lungul mai multor decenii.

Declarațiile vin într-un context de tensiuni comerciale și strategice tot mai accentuate, în care semiconductori au devenit un element central al competiției globale pentru supremație tehnologică.

Presiunile Washingtonului pentru relocalizarea producției

Taiwan este unul dintre pilonii industriei globale de semiconductori, furnizând cipuri esențiale pentru industrii-cheie precum tehnologia informației, automotive, apărare sau inteligență artificială. Tocmai această poziție dominantă a determinat administrația americană să ceară o relocare semnificativă a producției pe teritoriul Statelor Unite, în numele securității lanțurilor de aprovizionare.

Secretarul american al Comerțului, Howard Lutnick, a declarat luna trecută că Washingtonul își propune să transfere până la 40% din lanțul de aprovizionare și producția de semiconductori a Taiwanului în SUA. Oficialul american a avertizat că, în lipsa acestui transfer, tarifele vamale aplicate produselor taiwaneze ar putea fi majorate rapid.

Anterior, în toamna anului trecut, Lutnick avansase chiar ideea unei împărțiri egale a producției, într-un raport de 50-50 între Taiwan și Statele Unite.

Acord tarifar și investiții în SUA

Presiunile americane au fost însoțite și de negocieri comerciale concrete. Potrivit unui acord încheiat luna trecută, Washingtonul a acceptat reducerea tarifelor aplicate produselor taiwaneze, de la 20% la 15%, în schimbul angajamentului Taipeiului de a crește investițiile în Statele Unite.

Deși Taiwanul a arătat disponibilitate pentru extinderea investițiilor peste ocean, autoritățile de la Taipei trasează o linie clară atunci când vine vorba despre transferul efectiv al capacităților industriale critice.

„Un ecosistem care nu poate fi mutat”

Într-un interviu difuzat duminică seara de postul de televiziune CTS, vicepremierul Cheng Li-chiun a declarat că poziția Taiwanului a fost comunicată fără echivoc părții americane.

„Indiferent dacă vorbim despre 40% sau 50% din capacitatea de producție, am spus foarte clar că acest lucru este imposibil”, a afirmat oficialul taiwanez.

Cheng Li-chiun a comparat industria semiconductorilor din Taiwan cu un aisberg, subliniind că partea vizibilă reprezintă doar o mică fracțiune dintr-un ecosistem mult mai amplu și profund.

„Ecosistemul semiconductorilor este ca un aisberg, iar partea ascunsă este enormă. Un ecosistem industrial construit de-a lungul deceniilor nu poate fi transferat”, a explicat vicepremierul.

Mai mult decât fabrici: o rețea industrială complexă

Mesajul transmis de autoritățile taiwaneze sugerează că producția de cipuri nu înseamnă doar fabrici sau linii de asamblare, ci o rețea complexă de furnizori, competențe, infrastructură, cercetare și forță de muncă ultra-specializată, concentrată într-un spațiu geografic restrâns.

Această interdependență face dificilă, dacă nu imposibilă, replicarea rapidă a modelului taiwanez în alte regiuni, chiar și cu investiții masive din partea guvernelor occidentale.

Semiconductori, miza strategică a deceniului

Disputa reflectă importanța strategică tot mai mare a semiconductorilor, într-un context marcat de rivalitatea tehnologică dintre marile puteri și de încercările Statelor Unite de a-și reduce dependența de Asia pentru componente critice.

Pentru Taiwan, însă, industria semiconductorilor rămâne nu doar un motor economic, ci și un element central al securității sale strategice, ceea ce explică reticența față de un transfer semnificativ al producției în afara granițelor.