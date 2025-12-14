Reuters: Intel a încheiat tranzacții care au sporit averea CEO-ului Lip-Bu Tan

Lip-Bu Tan, CEO-ul Intel, a propus consiliului de administrație a companiei pe care o conduce să cumpere start-up-ul de cipuri AI Rivos, condus tot de Lip-Bu Tan. Consiliul i-a spus lui Tan că avea un conflict de interese, reprezentând atât interesele Rivos, cât și ale Intel, și că nu avea o strategie în domeniul inteligenței artificiale care să justifice tranzacția, au declarat pentru Reuters persoane familiarizate cu evenimentele.

Oferta Intel a venit contra celei de la Meta

Gigantul social media Meta urmărea Rivos și a făcut o ofertă pentru companie. Interesul Meta a determinat Intel să facă propria ofertă. Meta a ripostat cu o ofertă mai avantajoasă. Concurența pentru start-up a dus la o tranzacție și la stimulente peste valoarea de 2 miliarde de dolari pe care Rivos o solicitase în cadrul unei strângeri de fonduri la începutul acestui an, unele persoane spunând că oferta ar fi de 4 miliarde.

Evenimentele arată unul dintre cel puțin trei cazuri în care Intel a urmărit tranzacții care l-au avantajat financiar pe Tan, fie prin explorarea ofertelor pentru startup-uri, fie prin investiții directe în acestea prin intermediul diviziei de investiții a Intel, Intel Capital.

Cum a ajuns Tan la conducerea Intel

Intel l-a angajat pe Tan în martie, în parte datorită experienței sale ca venture capitalist și a conexiunilor sale de neegalat în industrie, ca investitor de lungă durată în companii de tehnologie. Aceste conexiuni au ajutat Intel să obțină o investiție de 5 miliarde de dolari de la Nvidia și o investiție de 2 miliarde de dolari de la SoftBank.

De la sosirea lui Tan, Intel a implementat politici care îi impun acestuia să nu poată participa sau vota în ședințele de decizie ale consiliului de administrație al Intel sau ale comitetului de investiții al Intel Capital dacă are un conflict de interese într-o tranzacție la nivel de întreprindere sau de companie.

Consiliul de administrație al Intel știa, atunci când l-a numit pe Tan, că rețeaua sa de investiții în companii de cipuri și tehnologie ar putea crea conflicte, dar consiliul a acceptat acest lucru, în speranța că Tan va putea revigora iconicul producător american de cipuri, care a pierdut 19 miliarde de dolari anul trecut.

„Consiliul de administrație consideră că este important ca Intel să profite pe deplin de vasta sa rețea și să poziționeze Intel astfel încât să profite de următoarea val de inovații și oportunități din industrie”, a declarat purtătorul de cuvânt al CA-ului Intel.

Tranzacțiile pentru revitalizarea strategiei AI a Intel

Tan credea că Intel trebuia să cumpere Rivos deoarece eforturile anterioare ale companiei de a intra pe piața cipurilor AI eșuaseră. În declarație, purtătorul de cuvânt al Intel a afirmat că Tan „promova strategia companiei în domeniul IA” și „revitaliza cultura centrată pe inginerie și orientată către client”.

Rivos era una dintre țintele majore ale Intel, iar Tan avea interese de ambele părți ale tranzacției. Tan a propus consiliului de administrație al Intel să cumpere start-up-ul de calcul AI SambaNova, aflat în dificultate, unde Tan ocupa funcția de președinte executiv.

Prețul acțiunilor Intel s-a dublat aproximativ de la numirea lui Tan, depășind procentul de creștere al S&P 500 și al liderului în domeniul cipurilor, Nvidia, în acea perioadă.