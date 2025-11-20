Ministerul Digitalizării: Forumul IT, un pas important în construirea unei punţi tehnologice mai solide între România şi Pakistan

Forumul IT reprezintă un pas important în construirea unei punţi tehnologice mai solide între între România şi Pakistan prin dezvoltarea de noi parteneriate, extinderea accesului pe pieţe şi schimbul de bune practici în inovaţie şi transformare digitală, susţin reprezentanţii Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT), relatează Agerpres.

Conform sursei citate, Ambasada României la Islamabad, în parteneriat cu P@SHA – Pakistan Software Houses Association for IT & ITeS şi Asociaţia Patronală a Industriei de Software şi Servicii din România (ANIS), au organizat joi Forumul IT România-Pakistan 2025, „un eveniment online care a reunit energia, creativitatea şi ambiţia sectoarelor digitale din cele două ţări”.

„Forumul a reprezentat un pas important în construirea unei punţi tehnologice mai solide între România şi Pakistan. Cu peste 100 de companii IT participante din ambele ţări, evenimentul a demonstrat interesul crescând pentru dezvoltarea de noi parteneriate, extinderea accesului pe pieţe şi schimbul de bune practici în inovaţie şi transformare digitală”, se menţionează în comunicat.

În cadrul evenimentului, Radu-Dinel Miruţă, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului şi Khalid Hussain Magsi, ministrul federal pentru ştiinţă şi tehnologie al Pakistanului, au subliniat valoarea strategică a aprofundării cooperării bilaterale în sectorul tehnologic.

Declaraţiile lor au fost urmate de intervenţiile ambasadorului României în Pakistan, Dan Stoenescu şi ale ambasador desemnat al Pakistanului în România, Ilyas Nizami, care au evidenţiat importanţa acestui dialog în consolidarea creşterii economice şi a legăturilor între oameni, menţionează sursa citată.

Ministrul Economiei a subliniat că „este esenţial să identificăm piloni solizi pe care să construim noi punţi şi să ne consolidăm cooperarea.”

„În sectorul IT, împărtăşim deja numeroase domenii de interes comun şi puncte forte complementare. În calitate de fost inginer software, am avut privilegiul de a lucra îndeaproape cu ingineri pakistanezi şi pot confirma profesionalismul, creativitatea şi dedicarea lor. Aceste experienţe îmi oferă deplină încredere în potenţialul parteneriatului nostru pe viitor”, a afirmat Radu-Dinel Miruţă, citat în comunicat.

Din partea României a participat şi Andrei Miftode, subsecretar de stat în Ministerul Economiei, responsabil de coordonarea activităţii şi a personalului Direcţiei Generale Gestiune şi Coordonare PNRR, precum şi a Direcţiei Generale Comunicaţii Electronice, Politici şi Strategii în Digitalizare.

Participanţii au primit, de asemenea, o prezentare cuprinzătoare a peisajelor IT din România şi Pakistan din partea lui Sajjad Syed, preşedintele P@SHA, şi a lui Edward Creţescu, preşedintele ANIS.

„Analizele lor au oferit o imagine clară asupra punctelor forte complementare ale celor două pieţe şi au evidenţiat potenţialul companiilor de a beneficia reciproc de expertiza şi experienţa celuilalt. Unul dintre momentele importante ale evenimentului l-a constituit seria de prezentări susţinute de companii de top care modelează viitorul digital al ambelor ţări”, se arată în document.

România a fost reprezentată de inovatori precum UiPath, Bitdefender şi SIMAVI, în timp ce Pakistanul a prezentat actori importanţi precum Mercurial Minds, Alfoze Technologies, Systems Limited şi Metaviz Ltd.

„Contribuţiile lor au ilustrat nu doar dinamismul fiecărui ecosistem IT, ci şi oportunităţile concrete de cooperare în domenii precum inteligenţa artificială, securitatea cibernetică, fintech, dezvoltarea de software şi serviciile IT”, se mai precizează în comunicat.

Forumul a inclus şi studii de caz prezentate de companii pakistaneze care colaborează deja cu parteneri români. Aceste exemple au demonstrat modul în care încrederea, inovaţia şi interesul reciproc au început să se concretizeze în proiecte de succes, servind drept modele pentru viitoare colaborări, precizează sursa citată.

„Prin oferirea unei platforme de dialog, schimb de cunoştinţe şi networking, Forumul IT România-Pakistan 2025 a reconfirmat angajamentul ambelor naţiuni de a consolida relaţia bilaterală prin tehnologie, inovaţie şi oportunităţi comune. Cu un număr tot mai mare de companii dornice să se conecteze, evenimentul a contribuit la stabilirea fundamentelor pentru noi sinergii şi cooperare pe termen lung între două economii digitale vibrante”, susţin reprezentanţii ministerului.