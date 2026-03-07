Directorul executiv al companiei Google și al companiei-mamă Alphabet, Sundar Pichai, ar putea încasa până la 692 de milioane de dolari în următorii trei ani, potrivit unui nou pachet de remunerare prezentat într-un document oficial depus la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), autoritatea americană care reglementează piețele financiare.

Potrivit Le Figaro, planul de compensații include atât salariul fix, cât și diverse forme de stimulente financiare bazate pe performanță, în special acordarea de acțiuni și opțiuni pe acțiuni în cadrul grupului Alphabet și al unor companii afiliate.

Salariul fix rămâne relativ modest

Conform documentelor depuse la SEC, doar 6 milioane de dolari din totalul potențial al pachetului salarial reprezintă salariul de bază al lui Sundar Pichai.

Acest salariu este împărțit în 2 milioane de dolari pe an pentru perioada analizată și nu a suferit modificări din anul 2020, ceea ce înseamnă că partea fixă a remunerației sale a rămas constantă în ultimii ani.

Cea mai mare parte a câștigurilor potențiale ale lui Pichai provine din compensații bazate pe acțiuni, un sistem frecvent utilizat în industria tehnologică pentru a lega veniturile directorilor de performanța companiei pe piață.

Veniturile depind de evoluția acțiunilor

Restul remunerației ar urma să fie acordat sub formă de titluri și opțiuni pe acțiuni ale companiei Alphabet, dar și ale unor filiale importante din portofoliul grupului.

Printre acestea se numără:

Waymo, compania specializată în dezvoltarea de vehicule autonome,

Wing, o firmă care dezvoltă tehnologii de livrare cu drone.

Valoarea finală a acestor compensații va depinde în mare măsură de evoluția prețului acțiunilor acestor companii, precum și de dividendele distribuite de Alphabet către acționari în perioada respectivă.

Astfel, veniturile reale ale lui Pichai ar putea varia considerabil în funcție de performanța financiară și de evoluția bursieră a grupului.

Clauze stricte în cazul concedierii

Documentul depus la autoritatea de reglementare mai arată că pachetul de compensații include și anumite clauze restrictive.

În situația în care directorul general ar fi concediat pentru abateri disciplinare sau încălcarea regulilor interne, Sundar Pichai ar pierde dreptul de a beneficia de toate opțiunile pe acțiuni care nu au devenit încă exercitabile.

Această prevedere are rolul de a proteja compania și acționarii, asigurându-se că recompensele financiare sunt acordate doar dacă managementul respectă standardele de guvernanță corporativă.

Cariera lui Sundar Pichai în cadrul Google

Sundar Pichai, în vârstă de aproximativ 50 de ani, conduce Google din anul 2015, când a fost numit director general al companiei. Ulterior, în 2019, el a preluat și conducerea Alphabet, conglomeratul care include Google și alte proiecte tehnologice ale grupului.

Sub conducerea sa, compania și-a extins investițiile în domenii precum:

inteligența artificială

serviciile cloud

dispozitivele hardware

tehnologiile autonome și livrările cu drone

Comitetul de remunerare al consiliului de administrație al Alphabet susține că sistemul de stimulente financiare acordat lui Pichai a avut un impact pozitiv asupra companiei și asupra valorii create pentru acționari.

„Sistemul de stimulente integrat, în prezent și în trecut, în remunerația domnului Pichai a adus beneficii semnificative companiei Alphabet și acționarilor săi”, a transmis comitetul de remunerare al companiei.

Dacă planul de compensații va fi realizat integral, Sundar Pichai ar deveni unul dintre cei mai bine plătiți directori executivi din lume.

Chiar și în acest scenariu, remunerația sa ar rămâne însă mult sub nivelul potențial al pachetului salarial aprobat pentru Elon Musk, directorul executiv al companiei Tesla.

Acționarii Tesla au aprobat la începutul lunii noiembrie un plan de compensații pentru Musk care, în anumite condiții de performanță, ar putea ajunge la aproape 1.000 de miliarde de dolari pe parcursul a zece ani, ceea ce ar reprezenta unul dintre cele mai mari pachete de remunerare acordate vreodată unui lider corporativ.