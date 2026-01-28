China deblochează importurile de cipuri Nvidia H200 / Sute de mii de unități primesc undă verde

Autoritățile chineze au aprobat importul primului lot de cipuri de inteligență artificială Nvidia H200, într-o decizie care indică o schimbare semnificativă de atitudine a Beijingului față de utilizarea tehnologiilor avansate dezvoltate în Statele Unite, potrivit informațiilor obținute de Reuters.

Două surse apropiate dosarului au confirmat că aprobarea vizează câteva sute de mii de cipuri H200, însă au refuzat să fie identificate din cauza caracterului sensibil al subiectului. Decizia a fost luată în contextul vizitei recente a CEO-ului Nvidia, Jensen Huang, în China, desfășurată în cursul acestei săptămâni.

Potrivit uneia dintre surse, primele aprobări au fost acordate în principal marilor companii chineze din sectorul internetului, considerate actori-cheie în dezvoltarea infrastructurii de inteligență artificială din țară. Alte companii sunt în continuare în așteptare, urmând ca autoritățile să decidă asupra unor loturi suplimentare de import în perioada următoare.

Nici Nvidia, nici ministerele chineze responsabile de industrie și comerț nu au oferit comentarii oficiale privind această decizie.

Un cip strategic în relațiile SUA–China

Modelul H200 este al doilea cel mai performant cip AI din portofoliul Nvidia și reprezintă un element sensibil în relațiile tehnologice dintre Washington și Beijing. Deși cererea din China este extrem de ridicată, procesul de aprobare a importurilor a fost blocat până recent de reticența autorităților chineze, în pofida faptului că Statele Unite au autorizat oficial exporturile acestui cip către China la începutul lunii.

În practică, însă, Beijingul are ultimul cuvânt în ceea ce privește intrarea efectivă a acestor produse pe piața chineză. În urmă cu doar câteva săptămâni, autoritățile vamale ar fi transmis companiilor de logistică faptul că cipurile H200 nu pot fi încă importate, conform unui raport anterior Reuters.

Această poziție a generat incertitudine în rândul companiilor de tehnologie chineze, care au plasat comenzi de peste două milioane de cipuri H200. Cererea depășește semnificativ capacitatea de livrare a Nvidia, a relatat agenția de presă luna trecută.

Echilibru între nevoile interne și ambițiile industriale

Sursele citate de Reuters afirmă că autoritățile chineze încearcă să găsească un echilibru delicat între satisfacerea cererii interne pentru cipuri AI de ultimă generație și obiectivul strategic de dezvoltare a unei industrii naționale de semiconductori capabile să reducă dependența de furnizori străini.

În acest context, Beijingul ar fi analizat posibilitatea de a impune companiilor locale obligația de a achiziționa o cotă minimă de cipuri produse intern, ca o condiție pentru obținerea aprobărilor de import pentru semiconductori străini. O astfel de politică ar permite susținerea producătorilor locali, fără a bloca complet accesul la tehnologii occidentale de vârf.

Deși firme chineze precum Huawei au dezvoltat cipuri capabile să rivalizeze cu Nvidia H20 – anterior cel mai avansat model permis pe piața chineză – acestea rămân semnificativ sub performanța oferită de H200. Potrivit estimărilor din industrie, H200 oferă o putere de procesare de aproximativ șase ori mai mare decât H20.

Vizita lui Jensen Huang și miza geopolitică

Jensen Huang a sosit în China vineri, la Shanghai, unde a participat la evenimente interne ale companiei, înainte de a se deplasa la Beijing și în alte orașe importante. Vizita sa a fost atent urmărită, în condițiile în care Nvidia încearcă să își mențină accesul la una dintre cele mai mari piețe globale pentru tehnologiile de inteligență artificială.

Deocamdată, rămâne neclar câte companii vor primi aprobări în etapele următoare și ce criterii exacte vor fi folosite de autoritățile chineze pentru selecție. Analiștii consideră însă că decizia de a permite importul inițial al cipurilor H200 sugerează că Beijingul prioritizează nevoile marilor jucători din sectorul internetului, care investesc miliarde de dolari în centre de date necesare pentru dezvoltarea serviciilor de inteligență artificială și pentru a concura cu rivalii americani, inclusiv OpenAI.