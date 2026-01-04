China îndeamnă Olanda să corecteze „greșelile” din administrarea Nexperia / China dorește stabilitate pentru producția globală de cipuri

China a îndemnat Olanda să corecteze ceea ce a numit „greșeli” în legătură cu producătorul de cipuri Nexperia și să elimine obstacolele pentru a asigura stabilitatea producției globale de cipuri și a lanțului de aprovizionare, conform Reuters.

În septembrie, Olanda a preluat controlul asupra Nexperia, o filială olandeză a firmei chineze Wingtech, afirmând că scopul său era de a împiedica fondatorul să mute tehnologia și producția companiei în China. Beijingul a ripostat blocând exportul cipurilor Nexperia, utilizate în automobile și electronice de larg consum, majoritatea fiind ambalate în China.

„China îndeamnă din nou Olanda să nu acționeze unilateral, ci să își corecteze imediat greșelile și să înlăture obstacolele din calea restabilirii stabilității și securității lanțului global de aprovizionare cu semiconductori”, a declarat ministerul chinez al comerțului într-un comunicat.

În noiembrie, guvernul olandez a suspendat intervenția sa în Nexperia ca gest de bunăvoință, în timp ce discuțiile cu China continuau. De atunci, Wingtech a început discuții cu administratorii judiciari ai Nexperia cu privire la controlul asupra producătorului de cipuri cu sediul în Olanda, dar ministrul afacerilor economice, Vincent Karremans, și-a apărat decizia de a interveni în Nexperia.

Într-un interviu recent acordat De Telegraaf, Karremans și-a apărat din nou decizia de a prelua controlul asupra Nexperia. „Nu aș caracteriza-o ca fiind plăcută, dar a fost necesară”, a declarat el pentru cotidianul olandez. „Și nu îmi las deciziile să fie ghidate de faptul că sunt plăcute sau nu.”

Ministerul comerțului chinez a descris poziția olandeză ca fiind „derutantă”. Acesta a mai declarat că „interferența administrativă inadecvată” a Olandei în afacerile interne ale Nexperia a dus la o „criză în lanțul global de aprovizionare cu semiconductori, iar Olanda trebuie să își asume întreaga responsabilitate pentru acest lucru”.