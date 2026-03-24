România ocupă locul 44 în clasamentul țărilor cu cele mai multe brevete pe cap de locuitor, cu 144 de brevete la 100.000 de cetățeni, fiind devansată de vecinele Ungaria (374 brevete) și Bulgaria (204 brevete).

Clasamentul a fost realizat de platforma Visual Capitalist, pe baza datelor din 2024 furnizate de Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale.

Primul loc este ocupat de Monaco, cu peste 300.000 de brevete la 100.000 de locuitori, o diferență uriașă față de Luxemburg, aflat pe poziția a doua, cu 24.000 de brevete.

Această diferență impresionantă evidențiază faptul că numărul de brevete raportat la populație reflectă adesea concentrarea în centre juridice sau financiare, mai degrabă decât inovația efectivă desfășurată pe teritoriu.

În aceeași categorie se înscriu Irlanda și Elveția, care ocupă poziții fruntașe datorită regimurilor fiscale și de reglementare favorabile pentru proprietatea intelectuală.

Marile economii industriale și inovația

Dintre marile economii, Coreea de Sud se remarcă prin cele 2.536 de brevete la 100.000 de locuitori, depășind Japonia, SUA și China. Succesul sud-coreean se leagă de ecosistemul tehnologic bine dezvoltat, cu companii globale precum Samsung și LG.

În Europa, țările nordice, dar și Islanda, beneficiază de populații relativ mici și investiții solide în cercetare și dezvoltare, situându-se pe poziții fruntașe la acest indicator.

SUA înregistrează 1.051 de brevete la 100.000 de locuitori, fiind depășită de multe state din Europa de Vest.

China, deși lider în cifre brute cu 5,6 milioane de brevete active, se situează pe locul 35 din cauza raportului la populație, cu 404 brevete la 100.000 de locuitori.

De ce stă România modest?

Poziția României în clasament reflectă investițiile scăzute în cercetare și dezvoltare, care reprezintă doar 0,46% din PIB, mult sub media UE de 2%.

Nivelul de inovare rămâne redus, iar adoptarea tehnologiilor digitale avansate în rândul IMM-urilor este limitată. Doar 27% dintre acestea utilizează tehnologii moderne, iar acoperirea 5G este de 32,8%, comparativ cu media europeană de 89,3%.

Conform Asociației Patronale a Industriei de Software și Servicii (ANIS), 75% dintre companiile IT au avut inițiative de inovare în ultimii trei ani, însă doar 5,7% au lansat un produs propriu. Clasamentul European Innovation Scoreboard confirmă poziția modestă a României în materie de inovație.

Brevetele nu reflectă întotdeauna inovația reală

Experții subliniază că datele privind brevetele indică adesea locul de înregistrare a proprietății intelectuale, nu neapărat locul unde inovația este realizată.

Companiile multinaționale transferă frecvent brevetele peste granițe pentru a beneficia de avantaje fiscale, structuri de redevențe sau protecții legale.

Drept urmare, țările cu regimuri favorabile de proprietate intelectuală pot apărea ca lideri la brevete pe cap de locuitor, chiar dacă inovația de bază provine din alte regiuni.