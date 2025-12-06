Uniunea Europeană se apropie de finalizarea mai multor anchete privind marile companii de tehnologie în baza Regulamentului pentru Serviciile Digitale (DSA), a anunțat vineri comisarul european pentru tehnologie, Henna Virkkunen, într-o declarație pentru Politico.

Mesajul vine în contextul în care Comisia Europeană a amendat compania X, deținută de Elon Musk, cu 120 de milioane de euro pentru încălcarea cerințelor de transparență prevăzute de DSA. Este prima sancțiune emisă în cadrul noilor reguli, care obligă platformele să gestioneze mai strict conținutul distribuit online.

Virkkunen a precizat că mai multe dosare se află în faze avansate. „În lunile următoare vor urma alte decizii”, a spus ea, explicând că, pentru majoritatea investigațiilor, au fost deja formulate constatările preliminare. Următorul pas este ca platformele vizate să își alinieze practicile la cerințele europene; în caz contrar, Comisia poate adopta o decizie de neconformitate, însoțită eventual de sancțiuni financiare.

Anunțurile de la Bruxelles au generat însă tensiuni politice cu Statele Unite. Administrația Trump a criticat sancțiunea aplicată companiei X, iar Secretarul de Stat Marco Rubio a calificat măsura drept un „atac” asupra platformelor americane.

Întrebată despre aceste acuzații, Virkkunen a subliniat că din cele zece platforme supuse investigațiilor oficiale în baza DSA, trei sunt companii americane.

Declarațiile ei apar după ce președintele francez Emmanuel Macron a sugerat recent că executivul european ar manifesta reticență în a penaliza giganții americani din tehnologie, afirmând totodată că presiunile venite de la Washington ar fi descurajat acțiuni mai ferme.