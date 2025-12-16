VIDEO Ionuț Antiu, la calculator din Timișoara pentru companii americane de tehnologie, după o “escală” în Franța: “Rolul meu nu ar fi cu nimic mai bun dacă mâine m-aș muta în SUA”

Ionuț Antiu povestește că a plecat în Franța, pentru studii, dar s-a întors în România pentru a se lansa pe un traseu antreprenorial, cu o aplicație de muzică. Deși startup-ul care l-a adus cumva înapoi în țară s-a “stins” între timp, Ionuț Antiu a rămas în Timișoara, de unde lucrează cu firme americane, tot în zona de tehnologie. Programator la bază, acum antreprenor si consultant Tech, acesta povestește într-un nou episod al seriei Economedia “Cei care se întorc” despre traseul său profesional.

Și ne explică în ce fel consideră că poate combina oportunitățile din piața globală cu avantajele de a trăi în România. “Nu trebuie să alegi între carieră și casă”, spune programatorul care a renunțat la studiile începute în Lyon și la un job în Franța pentru a se întoarce în România, unde, de altfel, a reluat mai târziu și facultatea. Acum, Ionuț spune că vrea să conecteze oameni din zona de tehnologie din România cu echipe și fondatori din Silicon Valley: românii pot rămâne acasă, cu acces la piața globală.

