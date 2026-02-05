dark
O companie tech românească raportează o cifră de afaceri de 38 de milioane de euro în 2025

Redacția TechRider
5 februarie 2026
birou-angajati-corporatie-programator
Photo by Sigmund on Unsplash
Grupul Zitec a înregistrat anul trecut o cifră de afaceri consolidată de 38 milioane de euro şi o creştere de 14%, menţinând un trend ascendent, într-un context local şi internaţional marcat de instabilitate şi prudenţă accentuată din partea companiilor.

Potrivit unui comunicat al companiei, transmis către TechRider.ro, realitatea economică a fost una dificilă în 2025, cu inflaţie ridicată şi schimbări fiscale care au temperat investiţiile. Chiar şi aşa, cifra de afaceri medie declarată a companiilor dedicate serviciilor IT a fost uşor în creştere, atingând o valoare cu 3,6% mai mare în perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2025, faţă de aceeaşi perioadă a anului 2024, conform INS, în timp ce pentru pieţele internaţionale Gartner a estimat o creştere cu 4,4%.

„Ultimul an a reprezentat un adevărat test pentru noi, segmentul serviciilor informatice traversând o perioadă de volatilitate accentuată. În acest context, am ales să accelerăm maturizarea companiei prin disciplină operaţională, consolidarea relaţiilor cu clienţii existenţi şi investiţii strategice în oameni şi tehnologie. În acelaşi timp, am continuat expansiunea internaţională, prin extinderea portofoliului în pieţe din Europa de Vest şi SUA”, a declarat directorul general şi cofondator al companiei, Alex Lăpuşan, citat în comunicat.

În 2025, liniile de business dedicate sectorului public şi serviciilor financiare au generat creşteri ale veniturilor de 139%, respectiv 83%, comparativ cu anul anterior.

Portofoliul de produse proprii continuă să joace un rol important în strategia de creştere a companiei. Astfel, la începutul anului, compania a lansat Movacy.com, soluţia software dedicată industriei last-mile şi curierat, debutând totodată pe pieţele internaţionale din Europa de Vest şi punând bazele extinderii sale globale.

Platforma Mirro.io a înregistrat în 2025 o creştere de 44% faţă de 2024 şi este utilizată de organizaţii pentru a susţine execuţia strategiei în mod coerent.

Regista.ro, soluţia pentru automatizarea proceselor din instituţiile publice şi alte organizaţii din România, a depăşit în 2025 pragul de 2 milioane euro cifră de afaceri, o creştere de aproape 20% faţă de anul anterior.

În ceea ce priveşte investiţiile, în 2025 compania a alocat aproximativ 2 milioane de euro pentru dezvoltarea echipei, un buget mai mare cu 12,6% faţă de anul precedent.

„Pentru anul 2026, ne propunem să diversificăm portofoliul de clienţi şi să accelerăm extinderea internaţională, cu un focus puternic pe serviciile noastre de Data & AI. Ne concentrăm pe livrarea de proiecte cu impact real, adaptate nevoilor clienţilor, printr-un mix  de tehnologii moderne şi consultanţă de business. În paralel, folosim AI ca motor de creştere a productivităţii interne, pentru a scala eficient, a inova constant şi a oferi valoare măsurabilă în fiecare colaborare. Nu în ultimul rând, vom fi activi în direcţia de consolidare a pieţei: căutăm activ companii romaneşti cu echipe valoroase care doresc să ni se alăture”, a adăugat Alex Lăpuşan.

Cu sediul principal în România, Zitec îmbină capabilităţi tehnologice avansate cu o abordare de consultanţă strategică, sprijinind organizaţii din sectorul privat şi public în dezvoltarea şi livrarea de soluţii digitale, implementarea proiectelor complexe şi integrarea tehnologiilor de ultimă generaţie, precum Cloud, Data Analytics & AI.

  Cu sediul principal în România, Zitec îmbină capabilităţi tehnologice avansate cu o abordare de consultanţă strategică, sprijinind organizaţii din sectorul privat şi public în dezvoltarea şi livrarea de soluţii digitale, implementarea proiectelor complexe şi integrarea tehnologiilor de ultimă generaţie, precum Cloud, Data Analytics & AI.

