Compania IT românească Codezilla a semnat un parteneriat strategic cu Andersen Consulting

Compania românească de servicii software și marketing digital Codezilla a încheiat un acord strategic de colaborare cu firma globală de consultanță Andersen Consulting.

Parteneriatul vizează accelerarea proceselor de transformare digitală în cadrul platformei Andersen Consulting și furnizarea de capabilități tehnice avansate pentru clienții internaționali ai acesteia. Colaborarea presupune integrarea expertizei tehnice a Codezilla în proiecte de consultanță derulate la nivel global.

„Credem că software-ul de calitate este rezultatul unei inginerii solide și al unei execuții disciplinate. Colaborarea noastră cu Andersen Consulting ne permite să combinăm abordarea noastră orientată spre design și dezvoltare cu platforma globală Andersen, pentru a livra clienților soluții integrate”, a declarat Sebastian Doroftei, CEO al Codezilla, într-un comunicat citat de StartupCafe.ro.

La rândul său, Mark L. Vorsatz, Global Chairman și CEO al Andersen, a declarat că expertiza tehnică a Codezilla completează strategia de extindere a capabilităților globale ale platformei de consultanță.

Codezilla este o companie românească cu peste 30 de ani de experiență în dezvoltare software și marketing digital, potrivit informațiilor furnizate. Firma are birouri în București, Iași și Chicago și operează cu o echipă multidisciplinară care acoperă domenii precum ingineria software, designul și strategia digitală. De-a lungul timpului, compania a colaborat cu organizații din industrii precum fintech, e-commerce, sănătate și ridesharing.

Andersen Consulting este o platformă globală de consultanță care oferă servicii în domenii precum strategia corporativă, tehnologia, transformarea digitală și inteligența artificială, precum și soluții de capital uman. Aceasta face parte din ecosistemul Andersen Global, care reunește peste 50.000 de profesioniști și este prezent în peste 1.000 de locații la nivel mondial, prin firme membre și partenere.