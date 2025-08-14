dark
Companiile românești nu se promovează online: România, codaşă în UE la publicitate plătită pe internet

Redacția TechRider
14 august 2025
publicitate online
Sursa foto: Freepik
Mai puțin de 25% dintre companiile din România (22,8%), Polonia (23,2%) și Portugalia (23,6%) au folosit publicitatea online anul trecut, a anunțat joi Oficiul European pentru Statistică (Eurostat), prezentând datele disponibile din 20 de state membre UE, transmite Agerpres.

La nivelul UE, 32,6% dintre firme au utilizat publicitate plătită online în 2024, cel mai ridicat nivel fiind în Malta (60,4%), Finlanda (49,8%) și Cipru (49,4%).

Cea mai populară metodă de publicitate online pentru companii (76,8%) este folosirea informațiilor din vizualizările de conținut ale utilizatorilor de pagini web. O altă metodă, folosită de 44,3% dintre companii, utilizează informațiile geografice de la adresele IP sau detaliile privind rețeaua pentru a adapta conținutul în funcție de locația utilizatorului.

Publicitatea comportamentală este folosită de 41,6% dintre companiile care plătesc publicitate online. Alte metode de publicitate orientată sunt folosite de 45,3% dintre firmele care plătesc publicitate online.

