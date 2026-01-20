CrowdStrike, prezentă și în România, preia startup-ul israelian Seraphic Security, specializat în soluții de securitate pentru browsere web / La cât este evaluată tranzacția?

Compania americană de securitate cibernetică CrowdStrike a anunțat achiziția startup-ului israelian Seraphic Security, specializat în soluții de securitate pentru browsere web. Tranzacția a fost confirmată printr-un comunicat oficial, fără a fi precizată valoarea acesteia. Potrivit publicației CTECH, achiziția ar fi evaluată la aproximativ 400 de milioane de dolari.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Preluarea Seraphic Security vine la scurt timp după o altă achiziție realizată de CrowdStrike, cea a startup-ului SGNL, specializat în protecția identității digitale. Acea tranzacție ar fi fost evaluată la circa 740 de milioane de dolari, conform Reuters.

CrowdStrike afirmă că integrarea tehnologiei Seraphic va permite extinderea capabilităților platformei sale Falcon, prin combinarea protecției native la nivel de browser cu datele de telemetrie, inteligența despre amenințări și soluțiile de autorizare continuă dezvoltate anterior. Potrivit companiei, rezultatul va fi o abordare unificată de securitate a identității, care acoperă întregul lanț de interacțiune, de la endpoint și sesiunea de browser până la infrastructura cloud.

Gigantul american investise anterior în Seraphic Security, participând la runda de finanțare de tip Serie A derulată la începutul anului 2025. Startup-ul israelian a atras, în total, finanțări de 37 de milioane de dolari, dintre care 29 de milioane de dolari au provenit dintr-o rundă condusă de fondul de investiții GreatPoint Ventures.

Seraphic Security a fost fondată în 2020, la Tel Aviv, de Ilan Yeshua, director general, și Avihay Cohen, director de tehnologie. Yeshua a condus anterior publicația israeliană Walla!, unul dintre cele mai mari portaluri de știri din Israel, cu peste 3,5 milioane de utilizatori unici lunar, până în 2019. Avihay Cohen are experiență profesională anterioară în sectorul privat, potrivit profilului său de LinkedIn.

Produsul dezvoltat de Seraphic Security permite transformarea browserelor web clasice sau a celor bazate pe inteligență artificială în browsere securizate pentru mediul enterprise. Soluția oferă protecție pentru aplicații și servicii online utilizate frecvent în mediul de business, precum Microsoft Teams, Slack, Discord sau WhatsApp, eliminând necesitatea unor instrumente suplimentare precum VPN-urile sau infrastructurile de tip virtual desktop (VDI) pentru angajați și colaboratori externi.

CrowdStrike este prezentă și în România, unde operează un Centru de Inovație în București, deschis în 2018. Conform datelor Ministerului Finanțelor, citate de StartupCafe.ro, subsidiara locală, CROWDSTRIKE SRL, avea în 2024 un număr mediu de 272 de angajați. Compania a raportat venituri de 149,6 milioane de lei și un profit net de 5,44 milioane de lei în același an.