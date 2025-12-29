Cum și de ce au lansat SUA un „Război Rece” digital împotriva Europei

Analiză a ziarului italian Il Corriere Della Sera, via Rador: De la încleştarea dintre UE, sub conducerea comisarului Mario Monti, și Microsoft, acuzată de abuz de poziție dominantă – o dispută care a început în 1998 și a dus la prima amendă transatlantică în 2004 – până la un „război rece” în plină regulă privind înalta tehnologie, declanșat de SUA împotriva Bruxelles-ului.

Ofensiva SUA constă în tarife punitive și interzicerea accesului unor persoane, în primul rând a fostului comisar Breton, acuzat că a susținut reglementări pentru protejarea utilizatorilor digitali. Aceste legi – Legea piețelor digitale și Legea serviciilor digitale – au fost adoptate cu o mare majoritate și susținute de toate țările UE.

În era lui Donald Trump și a giganților tehnologici care îl susțin, am trecut brusc de la conflictele dintre Comisia UE și giganții individuali din Silicon Valley care au încălcat regulile sale antitrust și cele privind confidențialitatea utilizatorilor, la o provocare lansată de guvernul SUA privind natura și limitele libertății de exprimare și ale suveranității digitale.

După ce a abandonat în iulie planul de a introduce o taxă digitală, lucru pe care americanii nu l-au apreciat, pentru a dezamorsa tarifele punitive ale lui Trump, Europa este acum obligată, dat fiind că guvernul SUA tratează oficialii și politicienii europeni ca și cum ar fi oligarhi ruși sancționați, să declare prin intermediul unui purtător de cuvânt că „suveranitatea de reglementare a UE nu este negociabilă”.

