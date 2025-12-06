Apple a anunțat că două dintre cele mai influente membre ale echipei de conducere, Kate Adams (consilier juridic general) și Lisa Jackson (vicepreședinte responsabil pentru mediu, politici publice și inițiative sociale), își vor încheia mandatele, potrivit CNBC.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Pentru rolul de consilier juridic general, Apple a recrutat-o pe Jennifer Newstead, actualul director juridic al Meta. Ea urmează să își preia atribuțiile în luna martie. Începând de anul viitor, structurile de afaceri guvernamentale pe care le superviza Jackson vor trece, de asemenea, în subordinea sa.

Plecare celor două executive se adaugă unei serii de schimbări recente în conducerea Apple. În ultimele săptămâni, au fost anunțate demisiile șefului diviziei de design software, ale liderului responsabil de inteligență artificială și ale directorului operațional.

Kate Adams, venită la Apple în 2017 de la Honeywell, a coordonat echipele juridice într-o perioadă marcată de investigații și litigii antitrust la nivel internațional, inclusiv procese legate de politica App Store privind comisioanele și regulile impuse dezvoltatorilor.

Lisa Jackson s-a alăturat Apple în 2013, după ce a condus Agenția pentru Protecția Mediului din SUA. În cadrul companiei, a supervizat programe de diversitate, relațiile cu factorii de decizie politică și inițiativele legate de sustenabilitate. Printre proiectele notabile se numără programul pentru Echitate Rasială și Justiție lansat după 2020, extins ulterior în mai multe țări.

Jackson a fost, de asemenea, una dintre vocile principale ale Apple în ceea ce privește obiectivele de mediu, prezentând în mod regulat strategia companiei privind reducerea emisiilor și trecerea la energie regenerabilă în cadrul evenimentelor publice.

Numită pentru a o înlocui pe Adams, Jennifer Newstead conduce din 2019 departamentul juridic al Meta și gestionează problemele de reglementare legate de Facebook, Instagram și WhatsApp. Meta a anunțat că ea va rămâne în funcție până la finalul anului, în timp ce compania caută un succesor.

Înainte de această poziție, Newstead a ocupat funcția de consilier juridic în Departamentul de Stat al SUA în administrația Trump și a lucrat atât în sectorul public, cât și în cel privat, inclusiv ca partener într-o firmă importantă de avocatură și consilier juridic în structuri ale Casei Albe.