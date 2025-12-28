Elon Musk, cel mai bogat afacerist american din tech / Cei mai bogați dețin active în valoare de 2,5 trilioane de dolari în tehnologie

Cei mai bogați miliardari din sectorul tehnologic din Statele Unite și-au majorat averea totală cu peste 550 de miliarde de dolari în 2025, pe fondul creșterii investițiilor în companiile de inteligență artificială, potrivit datelor Bloomberg, citate de Mediafax.

Indicele S&P 500 a crescut cu peste 18% în 2025

La finalul ședinței de tranzacționare din Ajunul Crăciunului, cei mai bogați americani din sectorul tehnologic dețineau active în valoare de 2.500 de miliarde de dolari. La începutul anului, valoarea acestora era estimată la aproximativ 1.900 de miliarde de dolari, notează Financial Times.

Evoluția averilor are loc într-un an în care indicele bursier S&P 500 a crescut cu peste 18%, susținut în special de acțiunile companiilor din tehnologie. Investitorii au direcționat sume mari către firme care dezvoltă cipuri, centre de date și soluții bazate pe inteligență artificială.

Elon Musk rămâne cel mai bogat miliardar din domeniu, cu o avere netă estimată la 645 de miliarde de dolari, în creștere cu aproape 50% față de anul trecut. El a fost depășit doar pentru scurt timp, în luna septembrie, de fondatorul Oracle, Larry Ellison.

Jensen Huang, fondatorul Nvidia, se numără printre principalii câștigători ai anului. Compania sa a beneficiat de cererea pentru cipuri destinate inteligenței artificiale, iar averea lui Huang a ajuns la aproximativ 156 de miliarde de dolari.

Bill Gates este singurul din acest grup care a încheiat anul cu o avere mai mică decât la început, după ce a continuat să își vândă acțiunile Microsoft pentru a finanța proiecte filantropice.

Top 10 cei mai bogați miliardari din sectorul tehnologic

Elon Musk – 645 miliarde dolari

Larry Page – 270 miliarde dolari

Jeff Bezos – 255 miliarde dolari

Larry Ellison – 251 miliarde dolari

Sergey Brin – 251 miliarde dolari

Mark Zuckerberg – 236 miliarde dolari

Steve Ballmer – 170 miliarde dolari

Jensen Huang – 156 miliarde dolari

Michael Dell – 141 miliarde dolari

Bill Gates – 118 miliarde dolari.