INFOGRAFIC Topul țărilor europene care plătesc cele mai bune salarii: Sectorul IT&C ridică media națională a României / Cum se descurcă țara noastră în comparație cu statele vecine

Salariile din Europa variază semnificativ, diferența fiind mai clară între Europa de Vest, cu venituri ridicate, și Europa de Est, unde salariile medii sunt mai reduse.

În timp ce unii angajați europeni câștigă salarii comparabile cu cele din Statele Unite, alții câștigă mai puțin de 20.000 de euro anual, ceea ce evidențiază discrepanțele mari din economia europeană, potrivit datelor Eurostat și OCDE, valabile pentru anul 2024.

Topul european al salariilor

Luxemburgul conduce clasamentul, cu un salariu mediu pentru un post cu normă întreagă de aproximativ 83.000 de euro anual. Nivelul ridicat al salariilor este susținut de industrii cu venituri mari, precum IT și finanțe, dar și de un sistem de indexare care ajustează automat salariile în funcție de inflație.

Pe locul doi se află Islanda, cu salarii medii de puțin peste 77.000 de euro. Aproximativ 90% dintre angajați sunt acoperiți de sindicate, ceea ce le oferă o influență considerabilă în negocierile salariale, notează Visual Capitalist.

Alte țări nordice și vest-europene, precum Elveția, Danemarca și Germania, raportează salarii medii între 53.000 și 70.000 de euro anual. Franța, deși este una dintre cele mai mari economii europene, are un salariu mediu mai modest, de aproximativ 43.790 de euro.

În Europa de Sud, țări precum Spania, Italia sau Portugalia se apropie de pragul de 30.000 de euro anual, în timp ce în estul Europei, Bulgaria se situează la coada clasamentului cu 15.387 de euro, urmată de Grecia, Ungaria, Slovacia și România.

Sectorul IT&C trage în sus media națională a României

România se află în categoria țărilor cu salarii medii mai mici, dar sectorul IT&C reprezintă o excepție semnificativă. Industria IT&C oferă salarii mult peste media națională și contribuie cu aproximativ 8% la PIB-ul României, respectiv 9 miliarde de euro anual. Aceasta face ca IT&C să fie domeniul cu cele mai mari salarii din România, atrăgând specialiști, tineri talentați și investiții străine.

Tehnologiile emergente, precum inteligența artificială, au devenit tot mai relevante, consolidând poziția României ca hub regional pentru inovație digitală. În restul economiei, salariile rămân mai modeste, însă costul vieții este mai scăzut comparativ cu Vestul Europei, ceea ce reduce parțial diferențele de putere de cumpărare.

România vs. statele vecine

Potrivit datelor oficiale, salariul mediu pe care îl primește un angajat din România anual este de 21.100 de euro, ceea ce situează țara noastră deasupra vecinilor precum Bulgaria (15.400 euro), Grecia (18.000 euro), Ungaria (18.500 euro), Slovacia (20.300 euro).

În schimb, dacă ne raportăm la alte state din estul Europei, țara noastră este depășită de Polonia (21.200 euro), Letonia (22.300 euro) și Croația (24.400 euro). Interesant de menționat în contextul european mai sunt Cehia (24.000 euro), Cipru (24.4000 euro) și Malta (33.500 euro).

Diferențele de salarii și impactul costului vieții

Deși salariile nominale oferă o imagine utilă pentru comparații, ele nu reflectă întotdeauna calitatea vieții. Țările cu salarii ridicate au, de regulă, costuri mai mari pentru locuințe, servicii și îngrijire, în timp ce țările cu salarii mai mici pot compensa parțial prin costuri de trai mai reduse.

În România, IT&C se remarcă ca sectorul care nu doar că plătește salarii competitive, dar și creează oportunități de carieră în domenii cu cerere tot mai mare pe piața globală.