Veniturile trimestriale ale Lenovo depășesc estimările, semn al cererii puternice de AI

Lenovo Group Ltd. a înregistrat venituri trimestriale mai bune decât se aștepta, datorită creșterii cotei de piață la nivel global în domeniul PC-urilor și cererii puternice de servere AI, relatează Bloomberg.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Veniturile din trimestrul septembrie au crescut cu 15%, ajungând la 20,5 miliarde de dolari, peste estimarea medie a analiștilor de 20,1 miliarde de dolari. Profitul net a scăzut cu 5%. Lenovo a înregistrat o creștere de 17,3% a livrărilor de PC-uri în perioada iulie-septembrie și și-a extins cota de piață, depășind rivalii globali, inclusiv HP Inc. și Dell Technologies Inc., potrivit companiei de consultanță IDC.

Însă creșterea prețurilor cipurilor de memorie, care afectează o gamă largă de companii, este de asemenea susceptibilă să erodeze marjele producătorilor de PC-uri. Acțiunile Lenovo și Dell s-au depreciat săptămâna aceasta în urma unei retrogradări efectuate de analiștii Morgan Stanley, care au invocat costurile mai mari ale cipurilor de memorie — o componentă cheie pentru smartphone-uri, PC-uri și servere.

Producătorul de PC-uri cu sediul în Beijing are suficiente componente pentru 2026 și poate face față mai bine decât concurenții săi deficitului de cipuri de memorie, a declarat directorul executiv Yang Yuanqing pentru Bloomberg, după publicarea rezultatelor financiare.

Yang a adăugat că este încrezător că Lenovo își va crește afacerea cu PC-uri și servere cu două cifre în următoarele două trimestre, iar marjele sale în această perioadă nu vor fi afectate de constrângerile de aprovizionare.

Compania chineză se confruntă, de asemenea, cu o încetinire a economiei și o scădere a consumului pe piața internă. Cu toate acestea, se preconizează că cererea de servere AI va continua să stimuleze creșterea Lenovo.

„Cheltuielile IT tradiționale ale întreprinderilor, care rămân slabe, ar putea continua să reprezinte un ușor obstacol pentru vânzările de PC-uri desktop și hardware pentru centre de date, dar creșterea vânzărilor către furnizorii de servicii cloud ar putea contribui la atenuarea obstacolelor din partea altor clienți”, au menționat analiști Bloomberg, într-un raport publicat înainte de anunțarea rezultatelor financiare.