Endava și Paysafe au încheiat un parteneriat strategic pe mai mulți ani pentru a accelera lansarea de soluții de plată și servicii digitale orientate către comunități, potrivit unui comunicat transmis către TechRider.ro.

Colaborarea își propune să combine infrastructura globală de plăți a Paysafe cu expertiza Endava în inginerie software și tehnologii bazate pe inteligență artificială.

Paysafe oferă servicii precum portofele digitale, soluții preplătite și procesare de plăți online, deservind companii și consumatori la nivel internațional. Endava contribuie cu servicii tehnologice și de consultanță, incluzând optimizarea proceselor de inginerie și integrarea de soluții AI în produse și operațiuni.

Cele două companii vor crea un comitet director comun pentru a coordona guvernanța parteneriatului, alinierea obiectivelor strategice și monitorizarea performanței serviciilor, cu accent pe îmbunătățirea continuă.

Reprezentanții celor două organizații afirmă că parteneriatul va facilita lansări mai rapide, conversii mai mari și experiențe digitale mai consistente. „Ne dorim să stabilim un nou standard pentru experiența de plată și cea de comunitate”, a declarat Bob Legters, Chief Product Officer al Paysafe.

Alastair Lukies, Chief Engagement Officer la Endava, a subliniat rolul tehnologiei în transformarea plăților. Potrivit acestuia, colaborarea reunește infrastructura globală a Paysafe cu ingineria Endava pentru a dezvolta modalități mai intuitive de interacțiune pentru utilizatori și companii.