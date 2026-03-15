În apropiere de Dublin, Irlanda, a fost inaugurat primul centru de date european care operează printr-o micro-rețea „izolată”, capabilă să genereze, stocheze și distribuie energie independent de rețeaua națională, informează CNBC.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Inițiativa răspunde creșterii rapide a cererii de energie pentru centrele de date dedicate inteligenței artificiale (AI) și problemelor cronice legate de întârzierile în racordarea la rețeaua electrică.

Centrul este operat de dezvoltatorul Pure Data Centre Group, în parteneriat cu furnizorul de soluții energetice AVK. Potrivit lui Ben Pritchard, CEO AVK, această soluție vine ca răspuns la presiunea tot mai mare pe care sarcinile de lucru AI o exercită asupra rețelelor convenționale: „Pe măsură ce aceste centre de date devin mai mari și AI devine omniprezentă, trebuie să găsim soluții diferite”.

Micro-rețelele permit centrelor de date să funcționeze independent, un model deja utilizat pe scară largă în SUA, în state precum Texas și Virginia. Totuși, provocările nu lipsesc: cadrul legislativ european nu este încă pregătit pentru implementarea pe scară largă a acestor sisteme, iar succesul depinde de fiabilitatea și durabilitatea surselor de energie utilizate.

Irlanda, împreună cu o altă țară europeană, a impus un moratoriu pentru autorizarea noilor centre de date, din cauza consumului energetic ridicat al acestora, care a ajuns în 2024 la 22% din energia națională. Operatorul rețelei naționale avertizează că cererea în creștere, alimentată de AI și noile tehnologii digitale, reprezintă o provocare majoră pentru securitatea energetică.

Inițiativa din Dublin marchează un prim pas pentru Europa spre crearea unui ecosistem de centre de date mai autonome și sustenabile, pregătite să susțină boom-ul inteligenței artificiale și cerințele digitale ale viitorului.