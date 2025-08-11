WSJ: CEO-ul Intel va vizita luni Casa Albă luni, după ce Trump a cerut să își dea demisia, din cauza legăturilor sale din trecut cu armata chineză

CEO-ul Intel, Lip-Bu Tan, va vizita Casa Albă luni, după ce președintele SUA, Donald Trump, a cerut demiterea sa săptămâna trecută, relatează Wall Street Journal, citând persoane familiarizate cu subiectul, potrivit Reuters.

Tan ar urma să aibă o discuție aprofundată cu Trump, în cadrul căreia va încerca să-și explice trecutul personal și profesional, potrivit WSJ, care adaugă că acesta ar putea propune modalități de colaborare între Intel și guvernul SUA.

Tan speră să câștige aprobarea lui Trump, demonstrându-și angajamentul față de SUA și garantând importanța menținerii capacităților de producție ale Intel ca o chestiune de securitate națională, mai scrie publicația americană.

Săptămâna trecută, Trump a cerut demisia imediată a lui Tan, calificându-l drept „extrem de conflictual (conflict de interese)” din cauza legăturilor sale cu firmele chineze și ridicând îndoieli cu privire la planurile de redresare a gigantului american al cipurilor, care se confruntă cu dificultăți.

Tan a declarat că împărtășește angajamentul președintelui de a promova securitatea națională și economică a SUA.

Intervenția lui Trump a reprezentat un caz rar în care un președinte american a cerut public demiterea unui director general și a stârnit dezbateri în rândul investitorilor.

Reuters a scris în aprilie că Tan a investit cel puțin 200 de milioane de dolari în sute de firme chineze de producție avansată și de cipuri, unele dintre acestea având legături cu armata chineză.

Tan, un om de afaceri american de origine chineză născut în Malaezia, a fost și director general al Cadence Design din 2008 până în decembrie 2021, perioadă în care producătorul de software pentru proiectarea cipurilor a vândut produse unei universități militare chineze suspectate de implicare în simularea de explozii nucleare.

Luna trecută, Cadence a acceptat să pledeze vinovat și să plătească peste 140 de milioane de dolari pentru a soluționa acuzațiile SUA privind vânzările, despre care Reuters a raportat pentru prima dată.