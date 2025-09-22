Oracle, în discuții cu Meta privind un acord de 20 de miliarde de dolari pentru servicii de cloud computing bazate pe AI

Oracle poartă discuții cu Meta pentru un acord multianual de cloud computing în valoare de aproximativ 20 de miliarde de dolari, subliniind eforturile gigantului social media de a-și asigura un acces mai rapid la puterea de calcul, a declarat pentru Reuters o persoană familiarizată cu acest subiect.

Oracle ar furniza Meta capacitate de calcul pentru instruirea și implementarea modelelor de AI, în plus față de furnizorii existenți de cloud computing ai Meta, a spus persoana respectivă.

Oracle oferă tehnologii cloud integrate împreună cu modele de implementare flexibile, ceea ce îi permite să răspundă unei game largi de cerințe ale clienților.

Potențialul acord vine la doar o săptămână după ce Wall Street Journal a scris că OpenAI a semnat un contract pentru achiziționarea de putere de calcul în valoare de 300 de miliarde de dolari pe o perioadă de aproximativ cinci ani de la Oracle, marcând unul dintre cele mai mari contracte cloud semnate vreodată.

Compania a încheiat acorduri cu Amazon, Alphabet și Microsoft pentru a permite clienților lor cloud să utilizeze Oracle Cloud Infrastructure alături de serviciile native. Veniturile din aceste parteneriate au crescut de peste șaisprezece ori în primul trimestru.

Oracle a dezvăluit săptămâna trecută patru contracte de miliarde de dolari, pe fondul unei schimbări la nivel de industrie, condusă de companii precum OpenAI și xAI, de a cheltui agresiv pentru a asigura capacitatea de calcul masivă necesară pentru a rămâne în fruntea cursei AI.

Producătorul de software pentru întreprinderi a declarat că se așteaptă să semneze contracte cu mai mulți clienți de miliarde de dolari în următoarele câteva luni și că veniturile înregistrate la divizia OCI vor depăși jumătate de trilion de dolari.