Firma Siveco România, implicată în trecut în controverse legate de licitațiile publice, a fost dizolvată / Cine preia patrimoniul?

Firma Siveco România, cândva cel mai mare dezvoltator software din România, a fost dizolvată, iar patrimoniul său a fost transferat către asociatul unic E.M.H.L. Expert Management Holding Limited, o companie cu sediul în Cipru, transmite Profit.ro.

În ultimii ani, pe fondul divizării companiei, afacerile sale au intrat în declin, de la aproape 155 de milioane de lei în 2018 la 5,25 de milioane de lei în 2024.

Eurosoft Development și-a început activitatea în 1992 și desfășoară „Alte activități de servicii privind tehnologia informației”.

Siveco, de la mare succes la dizolvare

Siveco România, înființată în 1992, s-a impus rapid ca un jucător major în industria software. S-a specializat în soluții complexe pentru sectorul public, fiind responsabilă de proiecte cheie precum Sistemul Educațional Informatizat (SEI) și platforme pentru Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) și Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS).

Deși a fost recunoscută pentru inovație, Siveco a fost implicată și în controverse legate de licitațiile publice. Au existat acuzații de favorizare și de prețuri supraevaluate, în special în contextul proiectelor guvernamentale.

Aceste situații au atras investigații din partea autorităților, afectând reputația companiei. În 2024, Irina Socol, cofondatore Siveco, la momentul respectiv cel mai mare producător local de software, a fost arestată într-un dosar de evaziune fiscală cu o valoare de 10 milioane de euro.