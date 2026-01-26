Europa riscă un deceniu de stagnare economică dacă nu crește investițiile în tehnologie, avertizează McKinsey / Cum poate UE să recupereze decalajul față de SUA și China

Europa se află într‑un moment decisiv în eforturile de a stimula creșterea economică și competitivitatea globală, iar tehnologia ocupă un loc central. Potrivit unui raport publicat McKinsey & Company, transmis către TechRider.ro, blocul comunitar se confruntă cu un deficit de investiții în tehnologie, infrastructură digitală și inovare, dar există un consens tot mai larg că transformările digitale, alături de investițiile strategice, pot redefini traiectoria economică a continentului.

Investițiile tehnologice, motorul productivității

Raportul subliniază că creșterea productivității europene este influențată decisiv de câteva companii „standout” care adoptă tehnologii de vârf și modele de business transformatoare, în contrast cu restul economiei care rămâne incrementală.

McKinsey distinge cinci strategii cheie prin care firmele pot contribui la accelerarea productivității:

Scalarea tehnologiilor de productivitate ridicată: companii precum ASML domină segmente critice ale lanțului de aprovizionare global cu tehnologii avansate (de exemplu, litografie pentru semiconductori) și dezvoltă „hub‑uri” tehnologice regionale cu sprijin public‑

companii precum ASML domină segmente critice ale lanțului de aprovizionare global cu tehnologii avansate (de exemplu, litografie pentru semiconductori) și dezvoltă „hub‑uri” tehnologice regionale cu sprijin public‑ Reorientarea portofoliilor spre tehnologie și AI: giganți industriali precum SAP și Siemens își repoziționează afacerile spre software, inteligență artificială și soluții digitale. Investițiile includ modele AI industriale și parteneriate tehnologice cu companii global tech.

giganți industriali precum SAP și Siemens își repoziționează afacerile spre software, inteligență artificială și soluții digitale. Investițiile includ modele AI industriale și parteneriate tehnologice cu companii global tech. Inovație și valoare pentru clienți: industrii precum farmaceutica folosesc AI și digitalizarea pentru a accelera descoperirea de medicamente și personalizarea serviciilor, exemplificând modul în care tehnologia poate extinde piețele tradiționale.

industrii precum farmaceutica folosesc AI și digitalizarea pentru a accelera descoperirea de medicamente și personalizarea serviciilor, exemplificând modul în care tehnologia poate extinde piețele tradiționale. Rețele și efecte de scală: pe măsură ce sectoarele tehnologice se consolidează (de ex. spațiu, AI, apărare digitală), integrarea ecosystemelor digitale poate crea platforme de creștere mai robuste.

pe măsură ce sectoarele tehnologice se consolidează (de ex. spațiu, AI, apărare digitală), integrarea ecosystemelor digitale poate crea platforme de creștere mai robuste. Transformarea operațională prin AI și automatizare: adoptarea inteligenței artificiale la scară (de exemplu, în bănci, telecom și servicii) generează economii de costuri și eficiență operațională sporită.

Adoptarea acestor strategii nu doar stimulează companiile individuale, ci poate avea un efect multiplicator asupra economiei europene în ansamblu.

Economia digitală europeană în context global

Europa are nevoie de investiții anuale de 1,2 trilioane de euro în următorii cinci ani pentru a evita o perioadă prelungită de stagnare economică. Aceasta reprezintă o creștere de 50% față de estimarea de 800 de miliarde de euro din raportul Draghi (2024), evidențiind decalajul tot mai mare față de alte regiuni economice.

În ultimii cinci ani, companiile americane au investit cu aproximativ 2 trilioane de euro mai mult în tehnologii digitale decât firmele europene. În perioada ianuarie 2024 – septembrie 2025, decalajul anual a fost de 580 de miliarde de euro în investiții corporative și peste 300 de miliarde de euro pentru start-up-uri și scale-up-uri. În paralel, China investește de trei ori mai mult în industriile manufacturiere tradiționale, iar companiile europene cheltuie cu aproximativ 40% mai puțin în capital expenditure și cercetare-dezvoltare comparativ cu cele din SUA.

McKinsey avertizează că, pe baza traiectoriei actuale, Europa ar putea înregistra o creștere medie a PIB-ului de doar 1% pe an, o stagnare economică cronică provocată de nivelul scăzut al investițiilor. În schimb, dacă marile companii europene vor egala investițiile și eforturile de cercetare-dezvoltare ale celor americane, rata de creștere economică ar putea să se dubleze, sporind semnificativ averea gospodăriilor.

Cu toate acestea, capitalul privat începe să se mobilizeze: fondurile de private equity axate pe Europa au atins niveluri record, sugerând o schimbare de percepție asupra potențialului de creștere al regiunii — inclusiv în sectoare tehnologice strategice.

De exemplu, companii de retail și infrastructură digitală investesc în construire de centre de date cu GPU‑uri pentru AI, consolidând capacitățile de calcul locale și sprijinind dezvoltarea software‑ului și serviciilor cloud europene.

Rolul publicului și strategiile regionale

Transformarea digitală profundă necesită sinergia între sectorul privat și cel public. Politicile care stimulează investițiile în dezvoltare digitală, facilitarea reglementărilor pentru tehnologii emergente și crearea de „zone tehnologice” sau „free zones” dedicate testării avansate de soluții digitale pot accelera adoptarea tehnologiilor emergente.

Inițiative precum proiectele de gigafabrici AI și echipamente digitale avansate, sprijinite de state, reflectă această tendință și pot cataliza ecosisteme tehnologice regionale competitive.

Raportul McKinsey evidențiază că tehnologia, de la inteligența artificială și software până la microelectronică și digitalizarea proceselor, este un element central al unei strategii de redresare economică în Europa. Adoptarea accelerată a tehnologiilor și investițiile susținute în ecosisteme digitale vor fi decisive pentru ca Europa să își reducă decalajul față de competitorii globali și să creeze un ciclu de creștere economică sustenabilă.

