ANALIZĂ China mizează pe Europa pentru extinderea tehnologiei autonome / Europa este „singura piață” pe care producătorii pot intra

Blocate pe piața americană, companiile chineze își fac intrarea în forță în Europa, iar cele de tehnologie pentru conducerea autonomă nu fac excepție. Acestea înființează sedii centrale, încheie acorduri privind datele și efectuează teste pe drumurile publice ceea ce, potrivit Reuters, a stârnit îngrijorarea concurenților locali cu privire la concurență.

Beijingul încurajează dominanța în dezvoltarea de vehicule autonome

În China, cea mai mare piață auto din lume, mai mult de jumătate din mașinile vândute, inclusiv multe dintre modelele entry-level, oferă acum tehnologie de conducere autonomă, uneori ca dotare standard. Beijingul își încurajează companiile să domine dezvoltarea vehiculelor autonome la nivel global, elaborând în același timp reglementări naționale pentru a oferi o foaie de parcurs clară pe plan intern.

Dong Li, directorul tehnic QCraft (furnizor de sisteme de asistență la conducere), a declarat că se concentrează pe Europa pentru „viitorul nostru global”. Aceasta a venit în timpul salonului auto de la München, unde a mai anunțat planurile pentru un nou sediu central în Germania. Acesta a declarat, de asemenea, că există „bariere pe piața americană”, referindu-se la preocupările de securitate națională ale SUA cu privire la datele colectate de sistemele de conducere autonomă.

Europa oferă un mediu de reglementare mai deschis, au afirmat companiile, deși sistemele de asistență la conducere sunt în prezent limitate la câteva modele de lux, iar dezvoltatorii se plâng de reglementările fragmentate. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a solicitat vineri o inițiativă la nivel continental pentru dezvoltarea mașinilor autonome, recunoscând că acestea sunt deja o realitate în Statele Unite și China.

Firmele din China, avansate în dezvoltarea conducerii autonome

Qcraft colaborează cu producători auto atât din China, cât și din Europa, și se așteaptă să-și vândă tehnologia tehnologia în Europa în termen de doi ani. Autobuzele din 26 de orașe chineze funcționează cu tehnologia autonomă de nivel 4 a QCraft, ceea ce înseamnă că pot circula pe perioade lungi fără intervenția umană.

Deeproute.ai, o altă firmă chineză axată pe furnizarea de tehnologie de nivel 4 producătorilor de automobile, intenționează să construiască un centru de date european odată ce va încheia acordurile aflate în prezent în discuție cu producătorii de automobile europeni și chinezi.

Momenta, liderul chinez în dezvoltarea tehnologiei autonome, care furnizează sisteme producătorilor auto, inclusiv Toyota și General Motors, a încheiat un parteneriat cu Uber pentru a începe testarea tehnologiei de nivel 4 în Germania anul viitor. Compania chineză a anunțat în septembrie că va furniza tehnologie de asistență la conducere pentru Mercedes-Benz în China, începând cu sedanul electric CLA. Mercedes a început testarea aceleiași tehnologii în Europa, au declarat pentru Reuters două surse familiarizate cu acest subiect.

Start-up-urile europene doresc o concurență loială

Alți jucători chinezi de top din domeniul conducerii autonome, printre care WeRide, Baidu și Pony.ai, se extind și ei în Europa, a declarat Yvette Zhang, consultant auto la firma de cercetare AlixPartners. La fel ca producătorii chinezi de vehicule electrice, aceștia văd o oportunitate de a genera profituri mai mari decât cele pe care le pot obține pe piața supraaglomerată din China.

„Investitorii se așteaptă la creștere. Ei caută alte piețe pe care să se dezvolte”, a declarat Yvette Zhang, consultant auto.

Jim Hutchinson, CEO al startup-ului britanic Fusion Processing, care planifică teste cu autobuze fără șofer de nivel 4 pentru anul viitor, pledează pentru o supraveghere mai strictă, invocând motive de securitate națională și concurență. Acesta spune că, dacă vrem să avem această tehnologie, avem nevoie „de un nivel mai ridicat de reglementare și de o ușoară intervenție” pentru o concurență loială.

„Europa este singura piață pe care pot intra”

Sistemele avansate de asistență la conducere, care rămân scumpe în Europa, sunt oferite la prețuri mici, pe alocuri chiar gratuit, în China de către producătorii de automobile care doresc să se diferențieze în războiul prețurilor. Potrivit firmei de cercetare Canalys, aproximativ 15 milioane de mașini vândute în China în acest an, reprezentând peste 60% din cifra totală, vor avea tehnologie de nivel 2, care permite conducerea automată în anumite condiții, dar necesită atenția șoferilor umani.

După interzicerea de către SUA a tehnologiei auto conectate din China sub președinția lui Joe Biden, guvernele europene au fost considerate mai receptive la mașinile și tehnologia chinezești, a declarat Tu Le, fondatorul firmei de consultanță Sino Auto Insights.

„Europa este singura piață pe care pot intra. Trebuie să facă această mișcare”, este de părere Tu Le, fondatorul unei firme de consultanță.

Comisia Europeană își propune să armonizeze un peisaj legislativ fragmentat pentru testarea și eventuala implementare a unor sisteme mai sofisticate. Deocamdată, astfel de teste sunt limitate la câteva piețe, printre care Marea Britanie și Germania.