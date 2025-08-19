Foxconn marchează o schimbare istorică: producția de servere AI aduce mai multe venituri decât asamblarea de iPhone-uri

Foxconn, cunoscut oficial ca Hon Hai Technology Group, compania care a devenit un nume global prin producția de iPhone-uri pentru Apple, marchează o schimbare istorică în structura afacerilor sale. În al doilea trimestru din 2025, veniturile obținute din fabricarea serverelor de inteligență artificială (AI) și a altor produse destinate rețelelor și cloud-ului au depășit pentru prima dată veniturile din electronice de consum, precum smartphone-urile, potrivit Reuters.

Serverele AI, dezvoltate în principal pentru partenerul american Nvidia, au adus companiei o pondere de 41% din venituri, în timp ce electronicele de consum au scăzut la 35%. Comparativ, în 2021, aceste produse reprezentau 54% din veniturile totale ale Foxconn.

Transformarea reflectă un proces început cu ani în urmă și accelerat de avansul rapid al inteligenței artificiale, în special după lansarea ChatGPT în 2022. „Compania este în acest business de ani de zile, respectând standarde de calitate mai ridicate, diversificând producția și urmărind integrarea verticală”, a declarat Ming-Chi Kuo, analist la TF International Securities.

Președintele Foxconn, Young Liu, aflat la conducere din 2019, a promovat diversificarea afacerilor pentru a reduce dependența de Apple, considerată de investitori un risc semnificativ pe fondul încetinirii cererii pentru iPhone-uri. El a susținut dezvoltarea de noi direcții, precum serverele AI, vehiculele electrice și semiconductoarele. Dacă proiectele în zona auto și a cipurilor nu aduc încă o contribuție majoră, serverele AI s-au impus rapid ca noul motor de creștere al grupului.

Foxconn are o relație de lungă durată cu Nvidia, pentru care a început să producă designuri de plăci grafice încă din 2002 și servere generale pentru centre de date din 2009. Astăzi, compania deține aproape 40% din piața globală atât pentru serverele generale, cât și pentru cele AI. „În parteneriatele pe termen lung, Foxconn este mai dispusă să își asume inițiativa”, a mai spus Ming-Chi Kuo, subliniind strategia companiei de a investi mai devreme decât alți producători.

Planurile actuale includ construcția unor fabrici în Houston, Texas, parte a unui program de investiții de 500 de miliarde de dolari anunțat de Nvidia în SUA, precum și în Mexic, pentru a produce servere AI destinate pieței americane. Foxconn estimează o creștere de peste 170% a veniturilor din servere AI în al treilea trimestru, față de anul trecut.

Această schimbare la Foxconn se înscrie într-o tendință mai amplă a industriei tehnologice din Taiwan.

Companii precum Quanta Computer și Wistron, concentrate anterior pe notebook-uri și electronice de consum, își orientează tot mai mult resursele către serverele AI. În primele șapte luni din 2025, veniturile Wistron au crescut cu 92,7%, iar cele ale Quanta cu 65,6%.

Potrivit Market Intelligence & Consulting Institute, Taiwan furnizează circa 80% din serverele globale și peste 90% din serverele AI. „Această orientare spre serverele AI este benefică pentru industria tech din Taiwan”, a declarat Robert Cheng, analist la BofA Global Research, subliniind capacitatea producătorilor locali de a răspunde rapid la nevoile clienților globali.

Foxconn și Nvidia au refuzat să comenteze, iar Apple nu a răspuns solicitărilor. Totuși, datele financiare confirmă că „era Apple” pentru Foxconn își pierde treptat centralitatea, în timp ce boom-ul AI reconfigurează prioritățile industriei tehnologice din Taiwan.