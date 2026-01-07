Intel lansează Panther Lake, noul său cip AI pentru laptopuri

Intel a lansat Panther Lake, noul său cip AI pentru laptopuri, la târgul CES din Las Vegas, în încercarea companiei de a liniști investitorii cu privire la primul produs fabricat folosind procesul de fabricație de nouă generație numit 18A, scrie Reuters.

Jim Johnson, vicepreședinte senior și director general al grupului PC al Intel, a oferit detalii tehnice despre prima linie de cipuri Panther Lake a companiei, cunoscută sub numele de Intel Core Ultra Series 3. Cipurile au un nou design al tranzistorului și o modalitate de a furniza energie cipului datorită procesului de fabricație 18A al companiei.

La eveniment, CEO-ul Intel, Lip-Bu Tan, a declarat că compania și-a respectat promisiunea de a livra primele produse fabricate cu procesul de fabricație 18A în 2025, referindu-se la cipurile Panther Lake.

Cipurile Intel din generația anterioară, Lunar Lake, au fost fabricate în mare parte de TSMC. Miza pentru Intel este mare: compania dezvoltă primul său produs de mare volum cu 18A și speră să recâștige cota de piață pe care a pierdut-o în favoarea Advanced Micro Devices (AMD).

Johnson a afirmat că compania a creat un chiplet grafic separat, un mini cip asamblat împreună cu alte mini-cipuri pentru a forma un procesor complet. Intel a precizat că cipurile Intel Core Ultra Series 3 vor oferi o performanță cu 60% mai bună decât generația anterioară Lunar Lake Series 2.

Intel intenționează să lanseze în acest an o platformă portabilă pentru jocuri video bazată pe designul Panther Lake, a declarat Johnson. PC-urile portabile proiectate de o alți furnizori au câștigat popularitate în ultimii ani.

AMD a anunțat un acord de miliarde de dolari cu OpenAI pentru cipurile MI400 de nouă generație, dintre care unele vor fi lansate de companii în acest an. Acordul cu producătorul ChatGPT este de așteptat să genereze venituri de zeci de miliarde de dolari pentru producătorul de cipuri.

CEO-ul liderului în domeniul cipurilor AI, Nvidia, Jensen Huang, a vorbit și el la CES. El a spus că noua generație de cipuri a companiei se află în „producție deplină” și că acestea pot oferi o putere de calcul de cinci ori mai mare decât cipurile anterioare ale companiei atunci când sunt utilizate pentru chatboti și alte aplicații AI.