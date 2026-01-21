Foxway, companie suedeză de IT, cumpără firma românească ABD Computer, specializată în recondiționarea și comercializarea de echipamente

Compania suedeză de IT Foxway, specializată în furnizarea de echipamente în regim Device-as-a-Service și în recondiționarea de electronice, a anunțat achiziția firmei românești ABD Computer (All Birotic Devices Trade & Service S.R.L.), activă în domeniul recondiționării și comercializării de echipamente IT noi și second-hand.

Potrivit unui comunicat de presă, tranzacția, a cărei valoare nu a fost făcută publică, are ca obiectiv consolidarea prezenței Foxway pe piața europeană, potrivit unui comunicat al companiei. Achiziția vine la trei ani după începerea colaborării dintre cele două firme, care au lucrat împreună pentru recondiționarea echipamentelor IT la standarde ridicate de calitate.

Foxway precizează că această mutare face parte din strategia sa pe termen lung de a construi o infrastructură europeană solidă pentru tehnologia circulară, prin repararea, modernizarea și reintroducerea pe piață a dispozitivelor electronice.

„Piața se schimbă clar. Companiile nu mai sunt dispuse să aleagă între sustenabilitate și calitate – se așteaptă la ambele. Prin achiziția ABD și a centrului său tehnologic, ne consolidăm prezența în Europa și putem accelera dezvoltarea ofertei noastre premium de calculatoare recondiționate”, a declarat Patrick Höijer, directorul general al Foxway.

ABD Computer a fost fondată în 1996 și este specializată în recondiționarea echipamentelor IT, oferind inclusiv servicii de revopsire și personalizare a dispozitivelor. Compania are sediul central în Buftea, județul Ilfov, unde sunt amplasate birourile și depozitul. Potrivit informațiilor comunicate, ABD are în stoc peste 10.000 de calculatoare, 5.000 de laptopuri, 2.000 de imprimante, 2.000 de monitoare, precum și zeci de mii de componente și alte produse IT.

Firma are aproximativ 50 de angajați și a raportat venituri de circa 32 de milioane de lei în anul financiar 2024.

Foxway a fost înființată în Suedia în 2009 și oferă companiilor soluții Device-as-a-Service, cu accent pe reutilizarea și recondiționarea echipamentelor IT, în contextul obiectivelor de sustenabilitate. Grupul are opt birouri în Europa și este prezent și în Statele Unite și Asia, având peste 1.000 de angajați care deservesc clienți din mai mult de 100 de țări. Foxway este deținută majoritar de fondul de investiții Nordic Capital, alături de Norvestor și alți investitori.