Retailerul evomag estimează venituri de peste 60 de milioane de euro în 2026, după o creștere de 12% în 2025

Retailerul online evomag a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri de 54 de milioane de euro, în creștere cu 12% față de anul precedent, și estimează pentru 2026 venituri de peste 60 de milioane de euro. Compania mizează, în perioada următoare, pe consolidarea operațională, eficientizarea proceselor interne și investiții orientate către scalarea business-ului, potrivit unui comunicat citat de Agerpres.

Pentru 2026, evomag a bugetat investiții în valoare de aproximativ 500.000 de euro, fonduri care vor fi direcționate în principal către optimizarea platformei online, automatizarea proceselor interne și extinderea capacității logistice. Un proiect amplu de îmbunătățire a experienței utilizatorilor este deja în derulare și urmează să fie finalizat în primul trimestru al anului, obiectivele declarate fiind creșterea retenției clienților și a ratei de conversie, într-un context de competiție tot mai intensă pentru atenția consumatorilor din comerțul online.

În paralel, compania are în vedere integrarea inteligenței artificiale în mai multe procese interne, cu accent pe automatizarea activităților contabile, procesarea comenzilor și documentarea produselor. Aceste inițiative urmăresc reducerea costurilor operaționale și îmbunătățirea vitezei de reacție la nivel comercial.

Pe segmentul de vânzări, strategia evomag vizează accelerarea dezvoltării zonei corporate, prin atragerea de clienți mari și proiecte cu valori ridicate, fără a afecta însă baza de clienți mici și medii, recurenți. Totodată, serviciile cu valoare adăugată și zona de service rămân direcții strategice, atât din perspectiva generării de venituri, cât și a poziționării pe termen lung a brandului.

În 2025, compania a investit aproximativ 700.000 de euro, peste nivelul planificat inițial de 500.000 de euro, fonduri direcționate în principal către extinderea și modernizarea infrastructurii logistice. Investițiile au inclus un depozit cu o capacitate mai mare de stocare, echipamente moderne pentru manipularea mărfurilor și sisteme de management al stocurilor, care au contribuit la eficientizarea procesării comenzilor și la creșterea disponibilității produselor.

evomag comercializează zeci de mii de produse din domenii precum IT&C, electrocasnice, sport și fitness – inclusiv trotinete electrice și accesorii – precum și produse pentru casă și grădină. În urmă cu șase ani, compania a deschis primul service dedicat trotinetelor electrice, devenind primul magazin online din România care a introdus un astfel de serviciu.

Platforma evomag.ro este vizitată zilnic de peste 60.000 de utilizatori. Compania a fost fondată de Mihai Pătrașcu, care ocupă în continuare funcția de director general.