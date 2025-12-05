Piața de electronice de consum din România va încheia anul 2025 la o valoare de 13,36 miliarde de lei (aproximativ 2,62 miliarde de euro), după o creștere cu 5,2% comparativ cu 2024, potrivit datelor-cheie din raportul „Consumer Electronics in Romania”, puse la dispoziția TechRider de compania de cercetare a pieței Euromonitor International.

Euromonitor urmărește vânzările de dispozitive precum computere și periferice pentru acestea, sisteme de entertainment pentru automobile, electronice de uz casnic sau dispozitive electronice portabile (mobile și purtabile).

Cel mai mare avans, de 6,3%, a fost consemnat pe segmentul de dispozitive electronice portabile, care include și telefoanele mobile. Segmentul încheie anul cu o valoare 7,96 miliarde de lei. Euromonitor estimează că la anul piața de dispozitive electronice portabile va crește cu 7%, până la 8,51 miliarde de lei.

O scădere în acest an va fi consemnată pe segmentul de dispozitive pentru divertisment în automobile, care va consemna un declin de 0,1% în 2025. Scăderea va continua în 2026.

Evoluția pieței alte segmente în 2025 și prognoza pentru 2026:

Computere și periferice – valoare piață 2025: 1,64 miliarde de lei (creștere de 1,8%) / valoare estimată 2026: 1,63 miliarde de lei (scădere de 0,6%)

Sisteme de entertainment pentru automobile – valoare piață 2025: 47,2 milioane de lei (-0,1%) / valoare estimată 2026: 46,4 milioane de lei (-1,7%)

Electronice de uz casnic – valoare piață 2025: 3,71 miliarde de lei (+4,4%) / valoare estimată 2026: 3,95 miliarde de lei (+6,4%)

Dispozitive electronice portabile – valoare piață 2025: 7,96 miliarde de lei (+6,3%) / valoare estimată 2026: 8,51 miliarde de lei (+7%)

„Într-un context marcat de austeritate și incertitudine, românii au adoptat o abordare din ce în ce mai prudentă în ceea ce privește achizițiile. Căutarea valorii a devenit un comportament definitoriu, mulți consumatori amânând achizițiile până la evenimente promoționale semnificative. Campaniile de Black Friday rămân o instituție în România, generând creșteri semnificative ale vânzărilor în fiecare noiembrie”, potrivit analiștilor Euromonitor.

Succesul acestor campanii a determinat retailerii de top să organizeze evenimente similare pe tot parcursul anului.

Analiștii Euromonitor estimează că piața de electronice de cosum își va continua avansul anul viitor, când va crește cu 5,8%, până la venituri de 14,14 miliarde de lei.

În timp ce consumatorii orientați către valoare se îndreaptă din ce în ce mai mult către produsele electronice second-hand – susținuți de expansiunea revânzătorilor specializați, precum Flip.ro – premiumizarea a continuat să câștige teren în rândul cumpărătorilor mai înstăriți, potrivit raportului. „Acești consumatori gravitează în jurul mărcilor consacrate, asociate cu calitatea și inovația, considerând adesea astfel de achiziții ca investiții pe termen lung”, afirmă analiștii companiei de cercetare.

Inteligența artificială influențează decizia de cumpărare

Integrarea AI a apărut ca un motor important al inovării în 2025, cu caracteristici precum sunet îmbunătățit prin AI, luminozitate adaptivă, monitorizare personalizată a sănătății și recomandări contextuale devenind din ce în ce mai comune în categoriile de dispozitive purtabile, video pentru acasă și difuzoare wireless.

Conectivitatea a fost un alt subiect important. A crescut cererea pentru dispozitive care se integrează în ecosisteme inteligente, cum ar fi televizoarele conectate și difuzoarele wireless, în special în rândul gospodăriilor urbane cu venituri mai mari. „Se preconizează că interesul pentru compatibilitatea cu mai multe dispozitive și funcționalitatea caselor inteligente va rămâne un motor de creștere pe termen lung”, estimează Euromonitor în raport.