Giganții tech domină topul mondial al celor mai profitabile companii din 2025

Alphabet, Apple și Microsoft ocupă primele trei poziții în clasamentul companiilor cu cele mai mari profituri nete din 2025, fiecare depășind pragul de 100 de miliarde de dolari, potrivit datelor prezentate de Visual Capitalist.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Lista este puternic influențată de grupurile americane, însă include și nume importante din Asia și Europa.

Analiza arată că sectoarele tehnologiei, serviciilor financiare și energiei concentrează cele mai mari câștiguri la nivel global. Alphabet conduce topul cu 124,3 miliarde de dolari profit net în ultimele 12 luni, urmată de Apple și Microsoft.

Performanțele ridicate ale companiilor din tehnologie sunt susținute de modele de business scalabile – platforme software, publicitate digitală și servicii cu marjă mare.

NVIDIA se remarcă printr-o marjă de profit de peste 50%, una dintre cele mai ridicate din industrie.

Sectorul bancar rămâne, de asemenea, foarte profitabil. JPMorgan Chase, Bank of America și Wells Fargo sunt incluse în top 50, în timp ce cele patru mari bănci chineze – ICBC, China Construction Bank, Agricultural Bank of China și Bank of China – ocupă poziții înalte datorită dimensiunii pieței interne.

Printre companiile europene care se evidențiază se numără HSBC, BNP Paribas și Santander, confirmând stabilitatea profitabilității din industria financiară.

În zona energetică, Saudi Aramco continuă să fie cel mai profitabil jucător non-tech, cu un câștig net de 95,6 miliarde de dolari, în ciuda volatilității prețurilor la energie. Producătorii farmaceutici Merck, Eli Lilly și Novo Nordisk raportează profituri solide datorate portofoliului de tratamente inovatoare.

În schimb, companiile de retail precum Walmart și Home Depot operează cu marje mai mici, caracteristice unui model de business cu costuri ridicate, deși dimensiunea lor le menține în continuare între cele mai mari companii din lume după profit absolut.