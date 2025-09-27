SUA vrea să ceară producătorilor de cipuri să fabrice pe plan intern același număr de semiconductori pe care îl importă de la companii străine

Statele Unite intenționează să solicite companiilor producătoare de cipuri să fabrice pe plan intern același număr de semiconductori pe care clienții lor îl importă de la producătorii străini, a relatează Wall Street Journal, citat de Reuters.

Companiile care nu mențin un raport de 1:1 în timp vor trebui să plătească o taxă, arată WSJ, citând persoane familiarizate cu planul.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat luna trecută că administrația sa va impune o taxă vamală de aproximativ 100% asupra importurilor de semiconductori, dar că aceasta nu se va aplica companiilor care produc în SUA sau care s-au angajat să facă acest lucru.

Secretarul american al comerțului, Howard Lutnick, a prezentat ideea directorilor executivi din industria semiconductorilor, spunându-le că ar putea fi necesară pentru securitatea economică, a mai menționat WSJ.