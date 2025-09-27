dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
1 minute de citit
Nu sunt comentarii

SUA vrea să ceară producătorilor de cipuri să fabrice pe plan intern același număr de semiconductori pe care îl importă de la companii străine

Ștefan Munteanu
27 septembrie 2025
Cip avansat AI
Photo by TheDigitalArtist on Pixabay
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

Statele Unite intenționează să solicite companiilor producătoare de cipuri să fabrice pe plan intern același număr de semiconductori pe care clienții lor îl importă de la producătorii străini, a relatează Wall Street Journal, citat de Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Companiile care nu mențin un raport de 1:1 în timp vor trebui să plătească o taxă, arată WSJ, citând persoane familiarizate cu planul.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat luna trecută că administrația sa va impune o taxă vamală de aproximativ 100% asupra importurilor de semiconductori, dar că aceasta nu se va aplica companiilor care produc în SUA sau care s-au angajat să facă acest lucru.

Secretarul american al comerțului, Howard Lutnick, a prezentat ideea directorilor executivi din industria semiconductorilor, spunându-le că ar putea fi necesară pentru securitatea economică, a mai menționat WSJ.

  • Ștefan Munteanu este un jurnalist specializat în domenii variate precum tehnologie, inteligență artificială, securitate cibernetică și apărare. Articolele sale acoperă noutățile din industrie, analize și impactul tehnologiei asupra societății. El este pasionat de inovațiile digitale și are un interes puternic pentru cele mai recente evoluții geopolitice.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...