Navitel RS990 GPS schimbă regulile siguranței la volan, cu ajutorul controlului vocal

Traficul de zi cu zi vine cu suficient stres, iar la volan atenția ar trebui să rămână mereu pe drum, nu pe ecrane sau butoane. Tocmai de aceea, tehnologia care contează cu adevărat este cea care lucrează discret în favoarea șoferului.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Navitel RS990 GPS este o cameră auto ce aduce în prim-plan o funcție care schimbă modul de utilizare: controlul vocal inteligent. Creată pentru a oferi siguranță și confort în orice situație, RS990 GPS elimină nevoia de a căuta butoane, de a atinge ecrane sau de a-ți lua ochii de la drum. Fie că vrei să pornești înregistrarea, să salvezi un fișier important sau să comuți între camere, totul se întâmplă printr-o simplă comandă vocală. Rezultatul? Mâinile rămân pe volan, privirea înainte, iar tu ai controlul complet.

Mai puține distrageri, mai multă siguranță

Una dintre cele mai importante provocările ale șoferilor este gestionarea dispozitivelor fără a-ți lua atenția de la drum. Navitel RS990 GPS răspunde acestei nevoi prin integrarea funcției de control vocal, care face utilizarea camerei mai sigură și mai intuitivă. Prin comenzi vocale ușor de utilizat, șoferii pot accesa rapid funcțiile principale ale dispozitivului, fără să fie distras în timpul condusului.

Printre cele mai utile comenzi se numără:

Start recording / Stop recording

Take picture / Lock file

Turn on / off display

Turn on / off Wi-Fi

Show front camera / rear camera

Această funcție este disponibilă în engleză, cehă, poloneză, slovacă și rusă, oferind șoferilor o experiență intuitivă și adaptată nevoilor unui public internațional.

Tehnologie premium pentru înregistrări la calitate înaltă

Dincolo de controlul vocal, această cameră auto impresionează prin performanțele sale video. Camera principală folosește un senzor ce permite înregistrarea 4K, astfel încât indiferent dacă este zi sau noapte să poți avea imagini clare. Obiectivul cu 7 lentile captează aproape tot ce se întâmplă în fața mașinii, iar modul HDR optimizează detaliile în condiții dificile de lumină.

Camera secundară Full HD monitorizează partea din spate a vehiculului cu un unghi de 120o, oferind o perspectivă completă asupra traficului și a parcării.

Pe drum, sistemul ADAS și GPS-ul integrat funcționează ca un ajutor de încredere. Practic, camera te avertizează dacă un pieton sau o mașină se apropie prea mult, te ajută să rămâi pe banda corectă și îți semnalează când traficul din față începe să se miște. În același timp, GPS-ul te anunță despre camerele de supraveghere din zonă, limitele de viteză sau alte restricții, astfel încât condusul să devină mai relaxant.

Protecție și stocare inteligentă

Navitel RS990 GPS nu doar înregistrează ce se întâmplă în trafic, ci și protejează fișierele importante. Camera detectează automat coliziunile sau manevrele bruște și salvează înregistrările esențiale într-un folder securizat, astfel încât să nu pierzi momentele importante.

În plus, modul de parcare pornește automat înregistrarea chiar și atunci când motorul este oprit, oferindu-ți siguranță și liniște chiar și când mașina staționează. Suportul pentru carduri microSD de până la 512GB îți permite să stochezi multe ore de înregistrări fără să te gândești constant la spațiul disponibil. Practic, camera lucrează în background ca să ai totul în siguranță, fără să mai intervii tu manual.

Conectivitate și experiență intuitivă

Prin aplicația NAVITEL DVR CENTER, conectată prin Wi-Fi, poți descărca videoclipurile direct pe telefon, să le salvezi sau să le distribui. Totul se rezolvă doar cu câteva click-uri de pe telefon, fără să mai pierzi timp căutând fișierele pe calculator sau pe alte carduri de stocare.

Pentru cei care preferă un control mai detaliat sau vor să analizeze traseele, programul Navitel DVR Player pentru PC le permite să vizualizeze înregistrările, să urmărească traseul pe hartă și să convertească fișierele video.

Fie că ești în oraș, pe drumuri aglomerate sau în călătorii lungi, RS990 GPS te ajută să rămâi concentrat, să ai control asupra a tot ce se întâmplă în jurul tău și să salvezi momente importante fără efort. În esență, e tehnologia care lucrează pentru tine – astfel încât tu să te bucuri de drum și să conduci cu liniște și încredere.