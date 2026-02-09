Grupul francez Thales își consolidează prezența în România și mizează pe o extindere accelerată a echipei locale în următorii ani, pe fondul cererii tot mai mari pentru soluții de apărare, securitate și inginerie software avansată.

Compania are în prezent peste 700 de angajați în România și estimează că va depăși pragul de 1.800 de persoane până la finalul deceniului, a declarat Răzvan Opriș, Manager al Departamentului Naval în cadrul Thales Romania, într-un interviu acordat Economedia.

Planurile de creștere vin într-un context global favorabil industriei de apărare, dar și într-un moment de reașezare a pieței de software, în care cererea se mută de la volum către soluții mature și sisteme critice.

Mii de angajări la nivel global, sute în România

Doar în acest an, Thales intenționează să recruteze peste 9.000 de angajați la nivel mondial. România reprezintă o componentă importantă a acestui plan, cu aproximativ 240 de noi poziții deschise în 2026. Cele mai mari recrutări se vor realiza în Franța, Regatul Unit, America de Nord și Australia, urmate de piețe precum Olanda, India, Germania, Singapore sau Polonia.

Pe termen mediu, obiectivul companiei este recrutarea a circa 1.100 de specialiști în România, în principal în zona de inginerie software, dar și în domenii precum securitate cibernetică, sisteme navale, aeriene, spațiale, subacvatice sau biometrie.

România, centru global de excelență software

Rolul României în strategia Thales este susținut de statutul de centru global de excelență software, alături de Franța și India. Această poziționare explică ritmul susținut al angajărilor și investițiile constante în dezvoltarea competențelor tehnice și de domeniu.

„Nu vorbim doar despre software în sensul clasic, ci despre inginerie”, subliniază Răzvan Opriș. Potrivit acestuia, inginerii Thales trebuie să înțeleagă arhitectura completă a soluțiilor, modul de operare și integrarea sistemelor în contexte reale, în special în zona de apărare, unde cerințele de securitate și fiabilitate sunt mult mai ridicate.

Proiectele din domeniul militar sunt dezvoltate după standarde extrem de riguroase, iar ciclurile de testare și validare sunt considerabil mai lungi decât în cazul produselor comerciale. Odată ce un sistem este operațional, acesta poate rămâne neschimbat ani de zile, ceea ce obligă echipele să livreze soluții robuste încă din fazele inițiale de dezvoltare.

„În defence nu există loc pentru improvizații. Cerințele sunt clare, iar erorile nu sunt acceptate”, explică managerul Thales.

Ce competențe caută Thales în România

Recrutările vizează mai multe linii de business, iar competențele cerute se împart, în linii mari, în două categorii: abilități tehnice solide și cunoștințe de domeniu. Dacă prima categorie este deja bine reprezentată pe piața locală, cea de-a doua este dezvoltată în mare parte prin programe interne de formare.

Cunoașterea limbilor engleză și franceză este esențială, în special pentru lucrul cu documentația tehnică și pentru colaborarea cu echipele internaționale.

Lipsa specialiștilor cu experiență în domenii precum software-ul naval de apărare a determinat compania să investească masiv în formare internă. Thales a dezvoltat mai multe „academii” dedicate ingineriei de sistem, testării, produselor sau operațiunilor, precum și programe introductive pentru noii angajați.

„Când am început echipa navală, în 2019, nu existau în România ingineri cu experiență în acest domeniu. Nu pentru că nu ar fi fost buni, ci pentru că industria nu exista aici. Așa că i-am format intern”, spune Opriș.

Programele includ training tehnic, pregătire operațională și familiarizarea cu modul concret în care soluțiile sunt utilizate pe nave militare. Instruirea este susținută și prin transfer internațional de know-how, traineri din alte centre Thales venind periodic în România.

Bucureștiul rămâne principala piață de recrutare, în special prin colaborările cu Universitatea Politehnica. Internshipurile joacă un rol important, peste 90% dintre participanți fiind ulterior angajați în companie.

Din cauza cerințelor de securitate, munca remote este limitată în anumite zone, mai ales acolo unde se lucrează cu sisteme sensibile și infrastructură dedicată. Există spații cu acces controlat și niveluri diferite de securitate, iar accesul este strict reglementat.

„Creierul” navelor militare NATO, dezvoltat și în România

Inginerii Thales din România contribuie la dezvoltarea unor sisteme software critice pentru flote navale NATO și aliate, inclusiv platforma TACTICOS – un combat management system care integrează date din radare, sonare, senzori și sisteme de comunicații.

Acest sistem funcționează ca un centru de comandă digital, oferind operatorilor o imagine unificată a situației operaționale și sprijin în luarea deciziilor în timp real.

În paralel, compania dezvoltă și soluții bazate pe inteligență artificială, adaptate mediului de apărare, unde resursele hardware sunt limitate, iar nivelul de încredere cerut este semnificativ mai ridicat decât în aplicațiile comerciale.

Un alt avantaj al companiei este mobilitatea internă. Angajații pot trece între diferite domenii sau pot lucra temporar în alte sedii Thales din Europa. Potrivit lui Opriș, evoluția profesională depinde în mare măsură de competențe, interes și direcția dorită de fiecare angajat.

De ce devine România tot mai importantă pentru Thales

Extinderea centrului din România face parte din strategia globală de diversificare a accesului la talente. Potrivit reprezentanților companiei, decizia nu a fost bazată exclusiv pe costuri, ci mai ales pe calitatea competențelor tehnice disponibile pe piața locală.

Pe fondul cererii globale pentru soluții de apărare și securitate avansată, rolul României în cadrul grupului este în creștere, iar planurile de recrutare până în 2030 reflectă această repoziționare strategică.

Recrutările Thales vin într-un moment în care piața tech traversează o perioadă de stabilizare, după ani de creștere accelerată. Potrivit companiei, accentul se mută de la volum la calitatea și maturitatea soluțiilor.

„Vedem o dinamică mai sănătoasă a pieței. Contează tot mai mult soluțiile, nu doar creșterea rapidă”, spune Opriș, adăugând că există o disponibilitate mai mare a candidaților și un interes crescut pentru domeniul apărării, pe fondul contextului geopolitic global.