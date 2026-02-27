Netflix a anunțat că nu își va majora oferta pentru achiziția Warner Bros. Discovery (WBD), retrăgându-se astfel din competiția pentru preluarea gigantului media și facilitând o posibilă fuziune majoră în industria divertismentului de la Hollywood, potrivit Axios.

Decizia companiei americane permite Paramount să devină principalul ofertant pentru activele de streaming și studiourile WBD. Consiliul de administrație al Warner Bros. Discovery a precizat că oferta revizuită a Paramount, de 31 de dolari pe acțiune, depășește propunerea Netflix.

Co-CEO-ii Netflix, Ted Sarandos și Greg Peters, au declarat că decizia reflectă strategia disciplinată a companiei în materie de investiții, adăugând că egalarea ofertei Paramount nu mai este atractivă din punct de vedere financiar. „Tranzacția reprezenta o oportunitate plăcută, dar nu un obiectiv obligatoriu”, au subliniat aceștia.

Conform termenilor acordului inițial de fuziune, Netflix avea la dispoziție patru zile lucrătoare pentru a egala sau depăși oferta Paramount. În caz contrar, Warner Bros. Discovery putea rezilia acordul cu Netflix, plata unei taxe de reziliere de 2,8 miliarde de dolari fiind asigurată de Paramount.

Paramount a consolidat poziția în această săptămână prin majorarea ofertei și ajustarea unor termeni ai tranzacției, crescând suma propusă cu 63% față de oferta inițială de 19 dolari pe acțiune lansată în septembrie. Consiliul WBD a presat constant pentru îmbunătățirea condițiilor înainte de a accepta oferta revizuită.

Directorul general al Warner Bros. Discovery, David Zaslav, a apreciat acordul cu Paramount, afirmând că entitatea combinată va genera valoare semnificativă pentru acționari.

Dacă va fi aprobată, fuziunea va crea un conglomerat puternic în industria divertismentului, cu control asupra unor studiouri majore de la Hollywood, platforme de streaming relevante și rețele de cablu precum CNN, TBS, precum și postul de televiziune CBS. Totuși, aprobările autorităților de reglementare reprezintă un pas esențial înainte de finalizarea tranzacției.