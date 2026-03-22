Interesul uriaș pentru noul film Spider-Man s-a transformat rapid într-un record istoric. Trailerul pentru Spider-Man: Brand New Day a devenit, oficial, cel mai vizionat din toate timpurile în primele 24 de ore.

Anunțul a venit din partea Sony Pictures, care citează datele companiei de analiză WaveMetrix: 718,6 milioane de vizualizări în prima zi. O cifră care nu doar impresionează, ci rescrie clasamentele.

Pentru comparație, precedentul record era deținut de Grand Theft Auto VI. Trailerul acestuia adunase 455 de milioane de vizualizări în 24 de ore. Diferența este semnificativă — aproape 250 de milioane.

De altfel, semnele erau vizibile încă din primele ore. La doar opt ore de la lansare, trailerul noului film cu Tom Holland ajunsese deja la 373 de milioane de vizualizări la nivel global. Practic, jumătate din record fusese depășită înainte de finalul zilei.

Comparativ, alte lansări recente din universul Marvel au rămas mult în urmă. Deadpool & Wolverine a înregistrat 365 de milioane de vizualizări în 24 de ore, iar Spider-Man: No Way Home — 355,5 milioane, potrivit IGN.

Revenirea lui Spider-Man după cinci ani

Trailerul, cu o durată de aproape trei minute, marchează revenirea lui Holland în rolul lui Peter Parker după o pauză de cinci ani. Iar povestea continuă direct de la finalul dramatic din No Way Home.

Atunci, o vrajă lansată de Doctor Strange a făcut ca întreaga lume să uite cine este Peter Parker. Un punct de reset total pentru personaj.

Actorul însuși sugerează această direcție: „se simte cu adevărat că nu facem al patrulea film. Facem primul film dintr-un nou capitol. Este o renaștere. Este ceva complet nou.”

Nu e doar o continuare, ci mai degrabă un restart.

Cameo-uri și reveniri surpriză

În stilul deja consacrat al Marvel Cinematic Universe, trailerul nu duce lipsă de surprize.

Printre aparițiile confirmate:

Jon Bernthal – revine ca Punisher, în primul său film MCU

– revine ca Punisher, în primul său film MCU Mark Ruffalo – Bruce Banner

– Bruce Banner Michael Mando – Scorpion

Prezențele acestea sugerează un film mai complex și, posibil, mai conectat cu viitoarele producții Marvel.

Peter Parker, mai singur ca niciodată

Situația personajului principal este una dificilă. După vraja lui Doctor Strange, Peter a pierdut tot — inclusiv relațiile apropiate.

El continuă să o plângă pe mătușa May, iar izolarea devine o temă centrală.

În paralel, filmările nu au fost lipsite de incidente. Holland a fost „transportat de urgență la spital” după ce a suferit o „comoție ușoară” în timpul unei cascadorii.

Relații resetate: MJ și Ned

Zendaya revine în rolul lui MJ, însă relația cu Peter este, practic, ștearsă.

Cu toate acestea, finalul din No Way Home lăsa loc de interpretări. Există indicii că personajul ar putea „simți” ceva, chiar dacă nu își amintește.

Aceeași situație se aplică și lui Jacob Batalon. Cel mai bun prieten al lui Peter nu mai știe cine este acesta. Iar lipsa acestei relații ar putea schimba complet dinamica personajului.

Misterul Sadie Sink

Una dintre cele mai discutate apariții noi este Sadie Sink.

Rolul său nu este confirmat oficial, însă speculațiile sunt deja intense. Se vorbește fie despre Jean Grey din X-Men, fie despre „un alt personaj cu păr roșcat din universul Spider-Man”.

Indiferent de variantă, este clar că actrița va avea un rol „important”.

Lansare și conexiuni viitoare

Spider-Man: Brand New Day va ajunge în cinematografe pe 31 iulie 2026.

Filmul nu vine izolat. Din contră, el va pregăti terenul pentru următoarele producții majore Marvel, inclusiv Avengers: Doomsday și Avengers: Secret Wars.

Iar dacă reacția publicului la trailer este un indiciu, noul capitol Spider-Man are toate șansele să domine box office-ul.