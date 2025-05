Noutăţile lunii mai pe Netflix: „Sirens”, cu Julianne Moore, „The Four Seasons”, cu Tina Fey, comedia „Nonnas”, cu Vince Vaughn şi Susan Sarandon, „Dune: Partea II”

Netflix promite în mai comedii şi poveşti de dragoste, animaţii cu acţiune şi suspans. Începând cu minivacanţa de 1 Mai, publicul va vedea seria „The Four Seasons”: o poveste emoţionantă şi plină de umor care urmăreşte dinamica dintre şase prieteni vechi, atunci când unul dintre cupluri este pe cale să se despartă, cu Tina Fey şi Steve Carell în roluri principale. Tot luna aceasta va putea fi urmărit şi al patrulea volum din seria animată „Love, Death & Robots”, cu zece scurtmetraje create de Tim Miller care îmbină elemente SF cu un strop de groază şi fantezie. În plus, este lansată seria „Sirens”, cu Julianne Moore, Milly Alcock şi Meghann Fahy în rolurile protagonistelor, transmite News.ro.

De asemenea, sunt programate: „Dept. Q”, o adaptare a romanului cu acelaşi nume al autorului danez Jussi Adler-Olsen, de la realizatorii celebrei serii „The Queen’s Gambit”; filmul „Nonnas”, o comedie care îi urmăreşte pe proaspătul proprietar al unui restaurant italian şi grupul de bunicuţe care devin bucătăresele iscusite din spatele afaceri sale; documentarul „Vini Jr.”, care prezintă ascensiunea celebrului fotbalist brazilian şi provocările pe care le-a întâmpinat de-a lungul carierei sale.

Pe platformă vor fi şi filmele „Dune: Partea II”, „Lucy” şi „Just Go With It”, alături de „Downsizing” şi „Love and Other Drugs”.

„The Four Seasons”, din 1 mai

Prietenia de decenii între trei cupluri căsătorite este pusă la încercare când unul dintre ele divorţează, ceea ce le complică tradiţia ieşirilor de weekend trimestriale.

Co-creat de Tina Fey, Lang Fisher şi Tracey Wigfield, The Four Seasons este o poveste de dragoste amuzantă şi sinceră despre căsniciile lungi şi prieteniile vechi. Bazat pe lungmetrajul din 1981 cu acelaşi nume.

„Love, Death & Robots”, volumul 4, din 15 mai

Dinozauri gladiatori, pisici mesianice şi marionete staruri rock, toate doar în Love, Death and Robots. Cel de-al patrulea volum este produs de Tim Miller (Deadpool, Terminator: Destin întunecat) şi David Fincher (Mindhunter, The Killer).

Jennifer Yuh Nelson (Kung Fu Panda 2, Kill Team Kill) revine în calitate de regizor coordonator pentru zece scurtmetraje surprinzătoare, în stilul special al serialului care a primit multiple premii: animaţie ultramodernă, horror, SF şi umor.

„Sirens”, din 22 mai Devon crede că sora ei Simone are o relaţie bizară cu noua ei şefă, enigmatica Michaela Kell. Viaţa mondenă luxoasă a lui Michaela o fascinează pe Simone, iar Devon a decis că a sosit momentul să intervină, dar nu are nici cea mai vagă idee ce adversar redutabil va găsi în Michaela.

Cu o acţiune ce se desfăşoară pe parcursul unui weekend petrecut la complexul luxos de pe malul mării deţinut de familia Kell, serialul Sirens oferă o perspectivă incisivă, sexy, presărată cu umor negru, despre femei, putere şi clasă.

În distribuţie sunt: Julianne Moore, Meghann Fahy, Milly Alcock, Kevin Bacon, Glenn Howerton, Josh Segarra, Patrick Voss Davis, Meghan O’Leary-Clark, Juan Carlos Infante, Taylor Shurte, Shivani Shah, Remy Auberjonois, Tate Kenney, J. Richey Nash, Jenn Lyon, Bill Camp, Lauren Weedman, Felix Solis, Brinte Oldford, Erin Neufer, Trevor Salter, Emily Borromeo.

Seriale

„Full Speed”, sezonul 2, din 7 mai

Acest serial documentar plin de adrenalină ilustrează mai clar decât oricând dramele de pe pistă şi dincolo de ea în campionatul NASCAR 2024.

„Forever”, din 8 mai

Reuniţi în adolescenţă, doi prieteni din copilărie se îndrăgostesc profund, trăind bucuria şi suferinţa unei prime idile care le va schimba viaţa pentru totdeauna.

„Tastefully Yours”, din 12 mai

Scântei, dar şi dragoste, zboară în micul restaurant al lui Jeonju. Un moştenitor al unui lanţ alimentar obsedat să descopere cele mai bune reţete, le găseşte într-un restaurant cu o singură masă, alături de multă iubire.

„Bad Thoughts”, din 13 mai

O colecţie de povestiri hilare şi tulburătoare, care forţează limitele decenţei în moduri pe care numai Tom Segura şi le poate imagina.

„BET”, din 15 mai

La o şcoală privată unde jocurile de noroc stabilesc statutul social, o nouă elevă pricepută, cu un trecut misterios, face valuri şi pariază pe răzbunare.

„Pernille”, sezonul 5, din 15 mai

Organizarea nunţii lui Ole Johan captează toată atenţia, iar Pernille se străduieşte să împace cerinţele profesionale cu viaţa de familie şi propriile sentimente.

„Secrets We Keep”, din 15 mai

Când bona unei vecine dispare din suburbia ei bogată, Cecilie caută răspunsuri şi descoperă secrete care îi spulberă lumea aparent perfectă.

„Thank You, Next”, sezonul 2, din 15 mai

Leyla urmează în sfârşit să aibă parte de un final fericit cu Cem, dar va reuşi să aibă încredere în firea lui misterioasă şi să se îndrăgostească din nou?

„Football Parents”, din 16 mai

Când vine vorba de carierele de fotbalişti amatori ale copiilor lor, aceşti părinţi nu au nici jenă, nici frică. Dar au un simţ aparte al spiritului de echipă.

„Rotten Legacy”, din 16 mai

După o boală gravă, un mogul media descoperă că acţiunile copiilor săi ameninţă imperiul pe care l-a construit cu grijă şi va face orice pentru a-l salva.

„Real Men”, din 21 mai

Mattia, Massimo, Riccardo şi Luigi, patru prieteni vechi ce locuiesc în Roma, se simt pierduţi în lumea femeilor emancipate şi încearcă să se adapteze în propriul fel.

„Sneaky Links: Datinf After Dark”, din 21 mai

Şase persoane singure se cazează la un motel în căutarea dragostei, alături de posibilii lor parteneri. Pot aceste idile să se transforme în dragoste reală?

„Big Mouth”, sezonul 8, din 23 mai

Nimic nu scoate la suprafaţă hormonii (sau suferinţa din dragoste) mai tare ca liceul. Aceşti prieteni se maturizează, iar finalul e cu adevărat fericit.

„Forget You Not”, din 23 mai

O comediană aspirantă transformă problemele cu care se confruntă în momente de umor sincer, împărţindu-se între muncă, relaţii şi îngrijirea tatălui său.

„DEPT. Q”, din 29 mai

Un detectiv deştept şi arogant (Matthew Goode) conduce o unitate specializată în cazuri nerezolvate, într-o dramă de scenaristul şi regizorul serialului „The Queen’s Gambit”.

Filme

„Nonnas”, din 9 mai

După pierderea mamei sale dragi, un mecanic din New York riscă totul pentru a o onora, deschizând un restaurant italian în care bunicile din cartier lucrează ca bucătărese.

„Bad Influence”, din 9 mai

Un fost puşcăriaş primeşte o nouă şansă atunci când este angajat să protejeze o femeie bogată de un obsedat, însă atracţia dintre ei este irezistibilă.

„Untold: The Liver King”, din 13 mai

A clădit un imperiu al suplimentelor devorând carne crudă pe reţelele de socializare. Avea şi muşchi cu care impresiona. Serios, cum a ajuns Regele ficatului atât de mare?

„Feer Street; prom Queen”, din 23 mai

Cine va fi votată regina balului la liceul Shadyside în 1988? Pentru Lori, deja un outsider, concurenţa era de coşmar, chiar şi înainte ca participantele să fie ucise pe rând.

„The Heart Knows”, din 30 mai

După un transplant de inimă, Manuel simte o schimbare de personalitate şi devine interesat de viaţa donatorului, cunoscând-o pe Vale, văduva acestuia, şi comunitatea ei.

Documentare

„VINI JR.”, din 15 mai

Vini Jr. le are pe toate: talent, tenacitate şi îndrăzneală. Urmăreşte-i picioarele agile în parcursul său însufleţitor către statutul de star mondial al fotbalului.

„The Quilters”, din 16 mai

În acest scurtmetraj documentar premiat, bărbaţii dintr-o închisoare de maximă securitate din Missouri confecţionează cuverturi personalizate pentru copiii orfani. Trailer aici.

„Cold Case: The Tylenol Murders”, din 26 mai

Cine a pus cu adevărat cianură în Tylenol? Acest serial analizează teoriile alarmante din spatele crimelor nerezolvate şi urmăreşte un suspect-cheie.