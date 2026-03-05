Warner Bros va deschide în această toamnă un magazin oficial Harry Potter pe Oxford Street, în Londra, cu o suprafață de 2.000 de metri pătrați, pe două etaje, potrivit informațiilor publicate de The Guardian.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Noua locație va fi gândită ca o „experiență interactivă de retail”, combinând shopping-ul cu recrearea decorurilor celebre din franciză, zone pentru fotografii și suveniruri exclusive.

Karl Durrant, din cadrul diviziei de retail a Warner Bros, a declarat că magazinul va funcționa ca o punte între atracțiile turistice și oportunitățile de cumpărături, oferind fanilor posibilitatea de a experimenta „lumea magică” în orașul real care a inspirat romanele.

Magazinul va fi amplasat la intersecția Oxford Street – Tottenham Court Road, la mică distanță de sala unde se joacă spectacolul spin-off „The Cursed Child”.

Spectacolul își încheie producția în două părți pe 20 septembrie, urmând să revină ca producție într-o singură parte pe 6 octombrie.

În prezent, Londra mai găzduiește un magazin Harry Potter mai mic, situat în gara King’s Cross, unde fanii pot face fotografii simulând trecerea prin platforma 9 3/4.

În apropiere, studiourile Leavesden organizează tururi dedicate francizei, iar Universal Studios deține parcuri tematice Harry Potter în diverse locații internaționale.

Magazine oficiale Harry Potter există deja în New York, Chicago și Tokyo. Noul magazin de pe Oxford Street va atrage turiști și va concura cu numeroase magazine neoficiale, unele dintre ele fiind investigate pentru practici comerciale neconforme.

Inaugurarea este planificată pentru a coincide cu cea de-a 25-a aniversare a francizei cinematografice.

În plus, HBO va difuza anul viitor primul serial bazat pe cărțile lui J.K. Rowling, care va explora universul Harry Potter mai în detaliu decât filmele.

Romanele s-au vândut, din februarie 2023, în peste 600 de milioane de exemplare la nivel global, iar franciza cinematografică este a patra în topul celor mai de succes francize, cu încasări totale de 7,7 miliarde de dolari la box-office.