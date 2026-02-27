NASA a anunțat vineri o restructurare majoră a programului Artemis, pentru a garanta revenirea americanilor pe Lună în 2028, conform planului inițial, potrivit declarațiilor lui Jared Isaacman, relatează Reuters.

Decizia presupune introducerea unor misiuni suplimentare între Artemis 2, recent amânată pentru luna aprilie din cauza unor scurgeri de heliu, și aselenizarea finală.

În acest context, misiunea Artemis 3, programată anterior pentru septembrie 2028, va fi devansată pentru mijlocul anului 2027, dar nu va mai include aselenizarea. Scopul principal al noii Artemis 3 va fi testarea și andocarea capsulei Orion pe orbita Pământului cu unul sau două module de aselenizare, în timp ce vehiculele de transport lunar sunt dezvoltate în prezent de SpaceX (Starship HLS) și Blue Origin (Blue Moon). Această schimbare readuce competiția între SpaceX și Blue Origin pentru aselenizarea următoare.

Totodată, Artemis 3 va oferi oportunitatea de a testa noile costume lunare dezvoltate de Axiom Space, în cadrul unei ieșiri extravehiculare simulate, costume care au înregistrat întârzieri în dezvoltare. Jared Isaacman a subliniat că această restructurare nu este legată de amânarea misiunii Artemis 2, ci face parte dintr-un plan mai amplu de testare intermediară și lansări succesive, inspirat de filosofia programului Apollo.

Misiunea Artemis 2 rămâne neschimbată și va trimite capsula Orion într-o călătorie în jurul Lunii cu patru astronauți la bord, marcând prima revenire a oamenilor în spațiul îndepărtat după mai bine de 50 de ani de la ultima misiune Apollo. Un punct critic al acestei misiuni va fi revenirea capsulei la viteze foarte mari, manevră cu grad ridicat de risc, având în vedere comportamentul neașteptat al scutului termic în timpul primului zbor fără echipaj, care s-a degradat mai rapid decât anticipaseră inginerii și a contribuit la întârzierile programului.

Prin această reorganizare, NASA urmărește un ritm mai susținut de testări și lansări, pregătind terenul pentru o aselenizare sigură și sustenabilă în 2028.