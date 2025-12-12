Compania BlueSpace Technology a prezentat vineri prototipul primului vehicul blindat fabricat integral în România, iar prima maşină destinată producţiei de serie ar putea fi gata la finalul primului trimestru din 2026, transmite Agerpres.

„Modul în care opinia publică a reacţionat la VLAH, prima maşină blindată fabricată în România, demonstrează cât de mare este nevoia unei astfel de platforme modulare care să ofere industriei de apărare româneşti flexibilitate, mentenanţă rapidă şi costuri rezonabile”, a declarat Constantin Pintilie, CEO BlueSpace Technology, la evenimentul de lansare organizat la Moreni.

Despre proiectul VLAH, TechRider a relatat în repetere rânduri. Vezi mai multe detalii aici și aici.

„”Pentru că se poate şi în România” ar trebui să devină marca înregistrată a ţării noastre. Trebuie să ridicăm valul de pe ochii decidenţilor şi să arătăm capacitatea reală a ingineriei şi inovaţiei româneşti. De la început am crezut în acest proiect.

Depinde de noi ce viitor va avea VLAH”, a declarat secretarul general al Guvernului, Ştefan-Radu Oprea, citat în comunicat.

De asemenea, în cadrul evenimentului a avut loc un panel de discuţii intitulat „Inovaţie strategică în apărare – Pentru că se poate şi în România”, unde s-a discutat despre perspectivele şi provocările inovării strategice în industria de apărare românească, împreună cu lideri şi experţi din domeniul apărării şi al cercetării.

„Dacă vom continua să cerem experienţă similară în achiziţiile din domeniul apărării, nicio companie românească nu va avea o şansă reală. Trebuie să ne sprijinim pe noi înşine, prin noi înşine”, a transmis fostul premier Nicolae Ciucă şi fost ministru al Apărării Naţionale, prezent la eveniment.

La rândul său, Mihnea-Claudiu Drumea, secretar de stat la Cancelaria Premierului, a transmis că mecanismul SAFE ne obligă să facem o modificare legislativă importantă a tot ceea ce înseamnă industria de apărare şi achiziţiile publice, menţionând că acest proces este deja în curs.

De asemenea, primarul Municipiului Moreni, Gabriel Purcaru, a afirmat că toţi factorii de decizie „trebuie să pună umărul” pentru ca acest proiect să meargă mai departe. „VLAH nu este proiectul unui oraş, este un proiect de ţară. Ne considerăm norocoşi că VLAH se află în curtea noastră – este şansa ca Moreni să ajungă pe harta UE şi NATO”, a susţinut Gabriel Purcaru.

Referitor la paşii următori după lansarea prototipului, CEO-ul BlueSpace Technology a subliniat că urmează Seria Zero VLAH în care vor fi implementate toate modificările considerate necesare şi care au fost întâlnite pe parcursului realizării prototipului.

„La finalul primului trimestru al lui 2026, estimăm vom avea o maşină gata de producţia de serie. Următorul obiectiv va fi industrializarea liniei de producţie pentru a produce în ţară, la Moreni, 200 de maşini pe an”, a mai spus Constantin Pintilie.

Peste 200 de reprezentanţi de rang înalt ai instituţiilor statului român, oficiali ai autorităţilor centrale şi locale, specialişti şi experţi din industria de apărare naţională şi internaţională au luat parte astăzi la evenimentul oficial de prezentare a prototipului

VLAH, eveniment în cadrul căruia echipa BlueSpace Technology a pornit motorul primului vehicul blindat fabricat 100% în România.