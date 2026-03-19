Majoritatea românilor susțin fără echivoc dezvoltarea unei industrii naționale de apărare solide, în care producția internă și tehnologia devin piloni centrali ai securității. Datele reies din Barometrul Securității Naționale realizat de Inscop și indică o schimbare clară de percepție: tot mai mulți români văd soluția în capacitățile proprii, nu doar în garanțiile externe.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

De altfel, aproape jumătate dintre respondenți (50%) consideră că dezvoltarea tehnologiilor și producției militare în România reprezintă cea mai importantă opțiune pentru securitatea națională.

Mult în urma acestei opțiuni vin apelul la garanții internaționale (14,8%) și importul de tehnologie de la aliați (13,3%). Există însă și un segment care mizează pe neutralitate – 12,4%.

Sprijin puternic pentru producția locală de armament

Datele sunt clare și în privința producției interne. Nu mai puțin de 69,2% dintre români spun că fabricarea armamentului și echipamentelor militare în România este „foarte importantă”, iar alți 19,5% o consideră „destul de importantă”. Procentele negative rămân marginale: 6,3% spun că este puțin importantă, iar 2,7% deloc.

În același registru, 69,3% dintre respondenți consideră „foarte importantă” dezvoltarea capacităților industriale și tehnologice interne în domeniul apărării, iar 22,1% spun că este „destul de importantă”.

Această idee este susținută și de voci din sistem. Generalul-maior (r) Dan Grecu a atras recent atenția, într-o intervenție în podcastul Frontier Defense de la G4Media, că starea actuală a industriei de apărare reprezintă o vulnerabilitate majoră.

„Este clar că este o problemă de securitate națională. Ceea ce am zis eu că e bine să ai lucrul tău. Da, în situația în care depinzi de altul ca furnizor, și acela are constrângerile lui, poate să fie în aceeași situație ca tine (să aibă nevoie de acel echipament – n.e.)”, a declarat Grecu.

Mesajul este simplu, dar greu de ignorat: dependența de furnizori externi poate deveni o problemă exact în momentele critice.

Statul, presat să investească mai mult

Așteptările publice merg mai departe. 61,3% dintre români consideră că este „foarte important” ca statul să sprijine investițiile în industria de apărare, iar 60,8% spun că statul ar trebui „cu siguranță” să susțină companiile – fie ele publice sau private – care dezvoltă tehnologii militare moderne.

În același timp, încrederea în mediul privat există, dar nu este uniformă. Aproximativ 27,6% dintre respondenți declară că au „foarte multă încredere” în capacitatea companiilor românești de a dezvolta tehnologii militare moderne, iar 34% spun că au „destul de multă încredere”. La polul opus, aproape o treime rămâne sceptică.

Dronele devin o prioritate

Un alt semnal puternic vine din zona tehnologiilor emergente. Românii susțin în număr mare integrarea dronelor în capacitățile de apărare: 36% sunt de acord „în foarte mare măsură”, iar 36,2% „în destul de mare măsură”.

Poate și mai interesant este sprijinul pentru educație în acest domeniu. Nu mai puțin de 81,4% dintre respondenți cred că statul ar trebui să introducă cursuri pentru operatori de drone în licee și facultăți tehnice. Doar 16,7% se opun acestei idei.

Este un semnal că discuția despre apărare începe să includă nu doar echipamente, ci și competențe.

Războiul hibrid și atacurile cibernetice, percepute ca riscuri reale

Pe fundalul tensiunilor regionale, percepția riscurilor este ridicată. Aproape 70% dintre români consideră că țara este afectată în mare sau destul de mare măsură de acțiuni de război hibrid – de la dezinformare până la presiuni economice și atacuri cibernetice.

În ceea ce privește riscul unor atacuri cibernetice serioase asupra instituțiilor publice, 32,7% îl consideră „foarte mare”, iar 37,5% „destul de mare”.

Ca răspuns, o majoritate covârșitoare – 88,3% – susține introducerea unor programe de pregătire pentru populație, care să includă și metode de identificare a dezinformării în situații de criză.

Un consens rar: securitatea începe acasă

Dincolo de procente, sondajul conturează un consens rar în societatea românească: securitatea nu mai este văzută exclusiv ca o responsabilitate externă. Tot mai mulți români cred că aceasta începe, în primul rând, în interior – prin industrie, tehnologie și educație.

Iar dacă aceste tendințe se confirmă în politici publice, industria de apărare ar putea deveni unul dintre cele mai dinamice sectoare ale economiei în anii următori.