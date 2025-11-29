Startup-ul de tehnologie pentru apărare Anduril Industries s-a confruntat cu numeroase eșecuri în timpul testării sistemelor sale de arme autonome, a relatat Wall Street Journal, citat de TechCrunch.

Problemele menționate includ mai mult de 12 drone nautice care au eșuat în timpul unui exercițiu al Marinei SUA în largul Californiei în luna mai, soldații avertizând asupra încălcării normelor de siguranță și a potențialelor pierderi de vieți omenești;

Printre erori se mai numără o problemă mecanică care a avariat motorul avionului de vânătoare fără pilot Fury al Anduril în timpul unui test la sol efectuat în vară, dar și un test efectuat în august al sistemului său anti-drone Anvil, care a provocat un incendiu de 22 de acri în Oregon.

Fondată în 2017 de Palmer Luckey, Anduril a strâns 2,5 miliarde de dolari în iunie, la o evaluare de 30,5 miliarde de dolari condusă de Founders Fund.

Compania a câștigat numeroase contracte militare, inclusiv programe de construire a aeronavelor autonome și a sistemelor anti-drone.

Dincolo de eșecurile testelor, WSJ scrie că singura experiență reală a Anduril pe câmpul de luptă din Ucraina a fost, de asemenea, problematică.

Soldații din prima linie ai serviciului de securitate SBU al Ucrainei au constatat că dronele Altius s-au prăbușit și nu au reușit să lovească țintele.

Problemele au fost suficient de grave încât forțele ucrainene au încetat să mai folosească dronele în 2024 și nu le-au mai folosit de atunci, deși Anduril susține că provocările sale sunt tipice pentru dezvoltarea armelor, că echipa sa de ingineri realizează progrese semnificative și că incidentele menționate anterior nu indică defecte fundamentale ale tehnologiei sale.