Un atac cibernetic major a vizat aproximativ 1.500 de medici din Franța, compromițând datele personale ale pacienților acestora, iar autoritățile estimează că peste 15 milioane de persoane au fost afectate, relatează TechRadar.

Incidentul a fost raportat de Cegedim Sante, compania care dezvoltă software-ul MLM, utilizat de aproximativ 3.800 de medici în întreaga țară.

Reprezentanții firmei au declarat că, în urma detectării unui „comportament anormal al cererilor aplicative”, s-a confirmat că datele pacienților au fost accesate sau extrase ilegal.

Datele compromise provin în principal din dosarele administrative ale pacienților, incluzând nume, prenume, sex, data nașterii și numere de telefon. Totuși, în cazul unui număr foarte restrâns de persoane, hackerii ar fi putut obține și adnotări personale realizate de medici privind starea de sănătate sau alte informații sensibile.

Ministerul francez al Sănătății a confirmat că aceste adnotări afectează aproximativ 169.000 de pacienți, reprezentând circa 1% din total, iar unele dintre ele pot conține informații sensibile.

France 2 a relatat că printre datele vizate se află și informații despre lideri politici de rang înalt, ceea ce accentuează gravitatea incidentului.

Ministrul francez al Sănătății, Stephanie Rist, a solicitat companiei Cegedim Sante să clarifice cauzele atacului, măsurile corectoare implementate și garanțiile adoptate pentru prevenirea unor astfel de scurgeri în viitor.

Acest atac cibernetic evidențiază vulnerabilitățile sistemelor informatice din sectorul medical și riscurile majore pentru confidențialitatea datelor personale ale pacienților, subliniind necesitatea unor protocoale de securitate mai riguroase în Franța și la nivel european.