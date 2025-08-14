dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
2 minute de citit
Nu sunt comentarii

Atac cibernetic asupra reţelei de alimentare cu apă a unui mare oraş polonez, dejucat de autorități

Redacția TechRider
14 august 2025
Hack
Photo by Ilya Pavlov on Unsplash
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

Un mare oraş polonez ar fi putut rămâne fără apă miercuri, ca urmare a unui atac cibernetic, dar acesta a fost dejucat, a declarat joi viceprim-ministrul Krzysztof Gawkowski, care este şi ministrul afacerilor digitale, relatează Reuters, citată de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Oficialul polonez nu a precizat cine se află în spatele atacului sau care este oraşul vizat. El a făcut această declaraţie într-un interviu publicat joi de portalul de ştiri Onet.

„În ultimul moment, am reuşit să ne asigurăm că, atunci când a început atacul, serviciile noastre au aflat despre el şi am oprit totul. Am reuşit să prevenim atacul”, a spus Krzysztof Gawkowski.

Polonia a declarat că rolul său de centru de ajutor pentru Ucraina o face ţinta atacurilor cibernetice şi a actelor de sabotaj din partea Rusiei.

Gawkowski a spus cu alte ocazii că dintre toate ţările NATO, Polonia este „ţinta principală” a Rusiei.

El a afirmat că Polonia reuşeşte să contracareze 99% din atacurile cibernetice.

Gawkowski a declarat anul trecut că Polonia va cheltui peste 3 miliarde de zloţi (800 de milioane de dolari) pentru a spori securitatea cibernetică, după ce agenţia de ştiri a statului, PAP, a fost lovită de ceea ce autorităţile au declarat că a fost probabil un atac cibernetic rus.

Miercuri, premierul Donald Tusk, care a avertizat că Rusia încearcă să creeze o ruptură între Varşovia şi Kiev, a declarat că un tânăr ucrainean a fost reţinut pentru acte de sabotaj comandate de servicii de informaţii străine, inclusiv pentru graffiti jignitoare la adresa polonezilor.

De asemenea, PAP a informat joi că un ucrainean de 17 ani reţinut, printre altele, pentru profanarea unui monument dedicat polonezilor ucişi de naţionaliştii ucraineni în al Doilea Război Mondial, a fost acuzat de participare la o grupare criminală organizată care avea ca scop comiterea de crime împotriva Poloniei.

  • TechRider este o redacție dinamică, specializată în știri și analize despre tehnologie, gadgeturi și inovații. Echipa sa de jurnaliști pasionați oferă conținut relevant și actualizat, acoperind subiecte de la inteligența artificială la recenzii de produse, într-un stil accesibil și captivant pentru publicul român.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...