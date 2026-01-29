Nvidia, Amazon și Microsoft poartă discuții avansate privind o posibilă investiție cumulată de până la 60 de miliarde de dolari în OpenAI, compania care dezvoltă modele de inteligență artificială precum ChatGPT, potrivit de The Information, citat de Reuters.

Conform surselor citate, Nvidia analizează o investiție care ar putea ajunge la aproximativ 30 de miliarde de dolari. Compania este deja un partener strategic al OpenAI, cipurile sale fiind utilizate pe scară largă pentru antrenarea și rularea modelelor de inteligență artificială.

Microsoft, unul dintre principalii susținători ai OpenAI încă din fazele incipiente, ar lua în calcul o finanțare mai redusă, sub pragul de 10 miliarde de dolari. În același timp, Amazon, care nu a mai investit anterior în OpenAI, ar putea contribui cu o sumă semnificativ mai mare de 10 miliarde de dolari, existând inclusiv scenariul unei investiții ce ar depăși 20 de miliarde de dolari.

Raportul indică faptul că OpenAI se apropie de primirea unor angajamente formale de investiții din partea acestor companii, sub forma unor term sheets, deși discuțiile nu au fost încă finalizate.

Amazon și Microsoft au refuzat să ofere comentarii oficiale, în timp ce Nvidia și OpenAI nu au răspuns solicitărilor Reuters până la momentul publicării informației. Agenția de presă precizează că nu a putut verifica independent datele prezentate.

Potrivit The Information, o eventuală investiție a Amazon ar putea fi condiționată de negocieri comerciale separate, inclusiv extinderea colaborării privind utilizarea infrastructurii de cloud computing a companiei și un acord pentru distribuirea produselor OpenAI către clienți corporativi, cum ar fi abonamentele ChatGPT destinate mediului de afaceri.

Aceste discuții vin pe fondul altor informații recente care indică interesul SoftBank Group pentru o investiție suplimentară de până la 30 de miliarde de dolari în OpenAI.

Compania se confruntă cu presiuni financiare tot mai mari, generate de costurile ridicate ale antrenării și operării modelelor sale de inteligență artificială, într-un context de competiție intensificată cu rivali precum Google, parte a grupului Alphabet.