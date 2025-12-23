Google Cloud și Palo Alto Networks au anunțat extinderea parteneriatului strategic, într-un contract multianual care ar putea ajunge la o valoare apropiată de 10 miliarde de dolari, conform unei surse familiarizate cu tranzacția, potrivit Reuters.

Acordul este descris drept cel mai mare contract de servicii de securitate încheiat până acum de Google Cloud. Suma va fi plătită de Palo Alto Networks pe parcursul mai multor ani. Companiile nu au confirmat valoarea exactă și au refuzat să ofere detalii financiare suplimentare.

O parte din investiție va fi direcționată către migrarea soluțiilor existente ale Palo Alto Networks pe infrastructura Google Cloud. O componentă importantă a acordului vizează dezvoltarea de servicii noi, bazate pe inteligență artificială.

„Inteligența artificială a generat o cerere foarte mare pentru securitate”, a declarat Matt Renner, directorul de venituri al Google Cloud. Acesta a subliniat că ritmul rapid al adoptării AI creează atât oportunități, cât și riscuri noi pentru companii.

Președintele Palo Alto Networks, BJ Jenkins, a explicat că securitatea cibernetică se află încă într-o etapă timpurie, în ciuda progreselor tehnologice. „Este similar cu începuturile cloud-ului, când au apărut amenințări complet noi, greu de anticipat”, a spus el.

Atacurile cibernetice folosesc tot mai des instrumente de inteligență artificială generativă, aceleași tehnologii pe care furnizorii de securitate le integrează pentru a-și consolida sistemele de apărare.

Acordul vine într-un context de investiții majore în securitate și AI. Alphabet a anunțat achiziția companiei Wiz, pentru 32 de miliarde de dolari, tranzacție aflată încă în analiza autorităților de reglementare. Palo Alto Networks a lansat recent produse bazate pe AI și a anunțat intenția de a cumpăra compania Chronosphere pentru 3,35 miliarde de dolari.

Renner a afirmat că parteneriatul consolidează poziția Google Cloud în competiția cu rivali precum Amazon și Microsoft. Cele două companii colaborează din 2018, iar directorul general al Palo Alto Networks, Nikesh Arora, a fost anterior un executiv de rang înalt la Google.