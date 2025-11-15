Google propune UE să modifice politica privind tehnologia publicitară și sfidează solicitarea autorității antitrust de a vinde o parte din afacere

Google, deținută de Alphabet, a propus să faciliteze utilizarea tehnologiei sale de publicitate online de către editori și agenții de publicitate, sfidând solicitarea autorităților antitrust din UE de a vinde o parte din afacere pentru a rezolva conflictele de interese, scrie Reuters.

Autoritățile de reglementare de pe ambele maluri ale Atlanticului vizează proprietatea Google asupra instrumentelor utilizate de agenții de publicitate și editori, împreună cu platforma sa de schimb publicitar AdX, care se află la mijloc.

Comisia Europeană, care acționează ca autoritate de supraveghere a concurenței în UE, a amendat Google cu 2,95 miliarde de euro în septembrie pentru favorizarea propriilor servicii de tehnologie de afișare online în scopul consolidării rolului central al AdX.

Comisia a afirmat că acest comportament a prejudiciat concurenții, agenții de publicitate și editorii și a acordat companiei termen până în noiembrie pentru a propune măsuri de eliminare a conflictelor de interese de-a lungul lanțului de aprovizionare adtech, sugerând vânzarea unei părți din afacere.

Google a declarat vineri că a înaintat propunerea sa autorității de aplicare a legii din UE, care este în mare parte similară cu cea oferită în cadrul anchetei Departamentului de Justiție al SUA pe aceeași temă.

„Propunerea noastră răspunde pe deplin deciziei CE fără o divizare perturbatoare care ar prejudicia miile de editori și agenți de publicitate europeni care utilizează instrumentele Google pentru a-și dezvolta afacerea”, a precizat compania într-o postare pe blog.

„Planul nostru include modificări imediate ale produselor pentru a pune capăt practicilor specifice contestate de Comisie. De exemplu, oferim editorilor opțiunea de a stabili prețuri minime diferite pentru diferiți ofertanți atunci când utilizează Google Ad Manager”, a afirmat compania.

Gigantul tech s-a oferit, de asemenea, să sporească interoperabilitatea instrumentelor sale pentru a oferi editorilor și agenților de publicitate mai multe opțiuni și flexibilitate.

Surse au declarat anterior pentru Reuters că autoritatea de aplicare a legii din UE ar putea emite o ordonanță de divizare într-o etapă ulterioară dacă Google ar continua practicile anticoncurențiale, pe baza unui caz precedent care a implicat Microsoft în urmă cu două decenii.

Cazul UE este similar cu cel al Departamentului de Justiție al SUA, care dorește ca Google să vândă AdX. Compania a spus că acest lucru ar fi imposibil din punct de vedere tehnic și ar duce la o incertitudine prelungită pentru agenții de publicitate și editori. Cazul se află acum în fața unei instanțe din SUA.

Dacă judecătorul va decide în favoarea Departamentului de Justiție, acest lucru ar rezolva problema pentru Comisie, au menționat sursele Reuters.