Un studiu bazat pe date Ahrefs arată că zece dintre cele mai citite site‑uri de tehnologie și‑au redus drastic traficul organic provenit din Google în Statele Unite între începutul anului 2024 și ianuarie 2026, relatează Growtica.

În ansamblu, aceste publicații au pierdut aproximativ 58% din vizualizările lunare, echivalentul a 63 de milioane de vizitatori pe lună comparativ cu vârful din perioada analizată.

Ce s‑a întâmplat cu traficul

Analiza acoperă site‑uri cunoscute precum CNET, Wired, The Verge, TechRadar, ZDNet și altele. Toate au înregistrat scăderi semnificative, însă amploarea diferă:

Scăderi extreme (peste 80%) au fost înregistrate de Digital Trends (-97%), ZDNet (-90%), HowToGeek (-85%) și The Verge (-84%).

au fost înregistrate de Pierderi între 45% și 80% au fost raportate pentru publicații mari precum CNET (-47%), Tom’s Guide (-50%), Wired (-62%) și TechRadar (-74%).

au fost raportate pentru publicații mari precum Pierderi mai moderate au fost observate la Mashable (-30%) și PCMag (-29%).

Chiar și publicațiile cu trafic „mai stabil” au înregistrat scăderi relevante, reflectând o tendință largă în materie de trafic provenit din căutările Google.

Trendul se regăsește și în alte domenii. De exemplu, site‑uri care acoperă finanțe personale și sănătate precum NerdWallet și Healthline au pierdut 73%, respectiv, 50% din traficul organic în aceeași perioadă.

Când a început declinul

Majoritatea pierderilor au survenit în a doua jumătate a anului 2025. TechRider.ro a observat, la rândul său, o scădere a traficului în vara anului trecut.

Specialiștii observă o corelare temporală între acest declin și extinderea funcției AI Overviews în Google, care oferă răspunsuri directe în pagina cu rezultate de căutare și reduce astfel click‑urile către site‑urile editoriale.

Posibile cauze

Analiza nu stabilește o cauză certă, dar menționează trei factori relevanți:

Răspunsurile AI în rezultatele Google, care oferă direct informații fără a mai redirecționa utilizatorul către un site extern. Creșterea pozițiilor unor forumuri și comunități (de exemplu Reddit) pentru interogări de tipul „cel mai bun produs X”, atrăgând trafic care anterior revenea publicațiilor tech. Utilizarea tot mai frecventă a asistenților AI (ChatGPT, Claude, Perplexity) pentru cercetarea de produse, ceea ce elimină accesări tradiționale prin Google Search.

Context

Lumea digitală a fost zguduită de o nouă actualizare Google Core, un eveniment care, deși reprezintă o parte a ciclului periodic al gigantului tech, a generat un val de incertitudine și pierderi semnificative de trafic pentru numeroase publicații online.

Această actualizare nu a fost doar o ajustare minoră ci, prin efectele majore pe care le-a avut și le are în continuare, pare o redefinire substanțială a modului în care Google percepe și clasifică conținutul de pe internet.

Valul de șoc a fost declanșat de actualizarea Google Core din iunie-iulie 2025. Această revizuire majoră a algoritmului de căutare a avut un impact devastator asupra vizibilității multor site-uri, în special a celor de știri.

Cele mai multe publicații au raportat pierderi de trafic organic de cel puțin 50% în doar două săptămâni, cu unele cazuri extreme depășind chiar și 85%.

Editorii de știri au fost printre cei mai loviți, ceea ce a generat un sentiment de incertitudine cu privire la viitoarea lor poziție în rezultatele căutărilor.

Este evident că această actualizare a modificat profund modul în care Google evaluează și prioritizează conținutul, fapt care lasă mulți actori din piață să caute răspunsuri și soluții.

Ce reprezintă o Actualizare Google Core?

O Actualizare Google Core este o modificare amplă a algoritmului de bază al motorului de căutare. Spre deosebire de actualizările mai mici și mai frecvente care vizează aspecte specifice (cum ar fi spam-ul sau erorile tehnice), o actualizare Core este menită să îmbunătățească relevanța generală a rezultatelor căutării, calitatea și experiența utilizatorilor pe termen lung.

Google nu oferă detalii specifice despre ce anume modifică, iar asta este deja o practică binecunoscută a gigantului tech. Dar subliniază că aceste actualizări nu vizează site-uri individuale ci, mai degrabă, reevaluează modul în care sistemele sale analizează conținutul în general.

Atunci când un site înregistrează o scădere de trafic după o astfel de actualizare, Google sugerează, aproape de fiecare dată, că este necesară o reevaluare a calității generale a conținutului, nu o „reparație” a unei anumite probleme tehnice.

Actualizarea Google Core din iunie 2025 s-a distins prin amploarea și severitatea impactului său asupra publicațiilor online la nivel global. Datele preliminare și rapoartele din industrie au arătat pierderi masive de trafic.

Cum a fost afectată piața online din România și afară

Efectele acestor schimbări din grila algoritmilor Google, deși nu sunt primele și nici ultimele, au fost mai degrabă unele haotice. Site-uri precum Libertatea, Digi24, Adevărul. Știripesurse, Gândul sau Capital și-a văzut traficul redus cu cel puțin 50% în doar câteva zile, nota Paginidemedia. În același timp, publicații online ca HotNews, G4Media, Golazo, Antena 3, Edupedu sau Euronews au cunoscut o creștere bruscă.

Deloc străine de acest fenomen, publicații de prestigiu la nivel internațional au avut de asemenea oscilații drastice de audiență. Ca un exemplu, publicații ca The Verge sau Tech Crunch au avut scăderi de peste 25% ale traficului organic în aceeași perioadă.

Iar trendul nici măcar nu este unul nou. Potrivit firmei de analiză Similarweb, citată de WallStreetJournal, traficul organic din căutări către site-uri ca HuffPost a scăzut cu peste 50% în ultimii trei ani, iar Washington Post a înregistrat un declin aproape similar. Business Insider a raportat o reducere cu 55% a traficului din căutări între aprilie 2022 și aprilie 2025, o prăbușire care a dus recent la concedierea a 21% din personal, potrivit unui anunț al CEO-ului Barbara Peng. Și sunt doar câteva dintre exemple.

