Google recunoaște, în sfârșit, că internetul „se află deja într-un declin rapid”

De luni de zile, Google susține că internetul „prosperă”, că AI nu afectează traficul site-urilor și că motorul său de căutare direcționează utilizatorii către o varietate mai mare de site-uri ca niciodată. Însă, într-un document depus la tribunal săptămâna trecută, Google a recunoscut că „web-ul deschis se află deja într-un declin rapid”, după cum au observat anterior experții în domeniu, relatează The Verge.

Google a depus documentul înaintea unui alt proces care va determina modul în care va aborda monopolul său în domeniul tehnologiei publicitare. Departamentul de Justiție al SUA recomandă ca Google să își divizeze activitatea publicitară, dar compania susține în document că acest lucru nu este ideal, deoarece ar „accelera” declinul internetul, „prejudiciind editorii care se bazează în prezent pe veniturile din publicitatea afișată pe web-ul deschis”.

Gigantul tehnologic american afirmă în felul următor:

„În cele din urmă, în timp ce reclamanții continuă să promoveze în esență aceleași măsuri de divizare pe care le-au menționat în plângerea depusă în ianuarie 2023, lumea a continuat să se schimbe. Reclamanții au propus măsuri ca și cum procesul, decizia instanței privind răspunderea și descoperirea măsurilor nu ar fi avut loc niciodată — și, de asemenea, ca și cum ecosistemul incredibil de dinamic al tehnologiei publicitare ar fi rămas neschimbat în timp ce aceste proceduri judiciare continuau. Însă schimbările au fost numeroase: AI remodelează tehnologia publicitară la toate nivelurile; formatele de publicitate non-web deschise, precum Connected TV și retail media, câștigă rapid popularitate; iar concurenții Google își îndreaptă investițiile către aceste noi domenii în creștere. Adevărul este că, în prezent, web-ul deschis se află deja într-un declin rapid, iar propunerea de divizare a reclamanților nu ar face decât să accelereze acest declin, prejudiciind editorii care se bazează în prezent pe veniturile din publicitatea afișată pe web-ul deschis. Așa cum prevede legea, ultimul lucru pe care ar trebui să-l facă o instanță este să intervină pentru a remodela o industrie care este deja în plin proces de remodelare de către forțele pieței”.

Aceste declarații contrastează puternic cu recentele afirmații ale Google cu privire la starea de sănătate a căutărilor pe internet. Google are un motiv clar să se prezinte ca fiind mai slab sau mai puțin monopolist în sala de judecată, dar recunoașterea sa reflectă o realitate cu care se confruntă mulți editori. Mai mulți editori digitali și proprietari de site-uri independente au raportat o scădere a traficului în urma modificărilor aduse algoritmului Google Search și a apariției chatboților cu inteligență artificială.

Într-un răspuns trimis prin e-mail către The Verge, purtătorul de cuvânt al Google, Jackie Berté, a spus că declarația este „o frază selectată în mod tendențios, care denaturează” documentul legal depus de companie. „Din propoziția precedentă reiese clar că ne referim la «publicitatea afișată pe web deschis» și nu la web-ul deschis în ansamblu”, a spus Berté. „Subliniem ceea ce este evident: că investițiile în publicitatea afișată pe web-ul non-deschis, cum ar fi televiziunea conectată și mass-media de retail, cresc în detrimentul celor din publicitatea afișată pe web-ul deschis”.

Când a fost întrebat în luna mai de către The Verge despre schimbările în traficul web, CEO-ul Google, Sundar Pichai, a susținut că gigantul tech „trimite cu siguranță trafic către o gamă mai largă de surse și editori” după lansarea instrumentelor de căutare AI.

Nick Fox, vicepreședinte senior al Google, a apărat direcția companiei împotriva afirmațiilor că schimbările în căutare au un impact asupra traficului web. „Din punctul nostru de vedere, web-ul este în plină expansiune”, a precizat Fox. În urma unui raport al Pew Research, care indica faptul că oamenii sunt „mai puțin predispuși” să facă clic pe linkuri atunci când li se prezintă în AI Overview de la Google, șefa Google Search, Liz Reid, a susținut că volumul de clicuri a rămas „relativ stabil” în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut, adăugând că Google continuă să „trimită miliarde de clicuri către site-uri web în fiecare zi”.